LABRECQUE, Claudette



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain de Beauport, le 30 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Claudette Labrecque, fille de feu J. Alphondor Labrecque et de feu Marie-Rose Fortier. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Simonne, Paul, Renée et leur conjoint; sa filleule Marie-Michèle Plante; ses autres neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et en particulier sa grande amie Pierrette Hamel. Nos plus sincères remerciements au personnel de la résidence La Champenoise, au 1er étage de la section hébergement pour leur accompagnement et au personnel de la Maison Yvonne-Sylvain, 2ème étage, pour les bons soins, l'attention et l'affection donnés à Claudette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 12h.. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 15 janvier à 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".