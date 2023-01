ST-HILAIRE, Yvette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 décembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Yvette St Hilaire, épouse de feu Raymond Lambert. Elle était la fille de feu Victor St Hilaire et de feu Fernande Fontaine. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Madame St-Hilaire laisse dans le deuil sa fille Chantal (Manon Vaillancourt); son petit-fils : Michaël Hains (Myriam B. Dion) et ses arrière-petits-enfants : Alexis et Léanne; ses soeurs : Lorraine (feu Bryan McMahon) et Murielle; sa belle-soeur : Cécile Lambert (feu Marc Landry); ses neveux, nièces et leurs conjoint(e)s ainsi que leurs enfants, et ses cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Nathalie (Raymond Hains), la soeur de feu Huguette (feu Benoît Robert) et de feu Constance (feu Gérard Morin) et la belle-soeur de feu Marguerite Lambert. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada, 2300 rue Yonge, bureau 1200, CP 2414, Toronto ON M4P 1E4, 1 888 473-4636 https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donner