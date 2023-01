FRENETTE, Christiane



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 30 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Christiane Frenette, conjointe de monsieur Pierre Beaumont, fille de feu monsieur Jean-Charles Frenette et de feu dame Annette Julien. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au salon de lade 13 h à 15 h.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son conjoint, madame Frenette laisse dans le deuil ses enfants : Christine (Martin Gingras), Annie (Éric Genois) et Caroline (Philippe Gingras); ses petits-enfants : Olivier, Frédéric, Alyssia, Maïka, Malik et Léa; ses frères et sœurs : Réjean, Denis, feu Sylvain (feu Lise Hotte); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaumont : feu Stéphane, Chantal (Mario Bouchard) et Sonia; ses beaux-parents Lucille Dussault (feu Hubert Beaumont); son neveu : Patrick (Julie Lépine) ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer. https://alzheimer.ca/fr/agissez/faites-un-don