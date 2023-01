LIRETTE, Maurice



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 20 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Maurice Lirette, époux de feu madame Jacqueline Boulet. Il était le fils de feu Amanda Savard et de feu Joseph Lirette. Il demeurait à Ste-Foy.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au :le vendredi 13 janvier 2023 de 19 h à 22 h etde 9 h à 11 h.La mise en crypte aura lieu au Mausolée François-de-Laval au cimetière Belmont. Il est allé rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédé de la famille Lirette : Simone (Adrien Robitaille), Amanda (Arthur Brousseau), Louise (Fernand Lafrance), Paul-Émile (Lucie Bélanger), Cécile (Auguste Kelly), Paul-Eugène, Gabriel (Lise Roy), Roger (Denise Guilbault) et de la famille Boulet : Marguerite (Albert Boulet), Émilien (Rita Larose) et Jean-Louis. Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge canadienne ou à l'organisme de votre choix.