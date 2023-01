LECLERC, Charlotte



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Charlotte Leclerc, épouse de feu monsieur Camil St-Pierre. Elle était la fille de feu monsieur Alexis Leclerc et de feu madame Yvonne Fillion. Elle demeurait à Boischatel. La famille vous accueilleraà compter de 13h00 au centre commémoratifSes cendres reposeront au columbarium Wilbrod Robert. Madame Leclerc laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Francine Brassard), Lyne (Mario Samson), Christian (Lise Morissette), Annie (Pierre Belleville), Maryse et Sylvie (Michel Badeau) ; ses petits-enfants : Audrey, Stéphanie, Mathieu, Isabelle, Laurie, Nicolas, Simon, Maxime, Marc-Antoine, Jean-Dominique, Amilie, Gabriel et Jessica ; ses arrière-petits-enfants : Gabrielle, Louis-Damien, Hugo, Alexi et Julien ; ses sœurs : Louisa (feu Antonio Roy), Paule (feu Gérard Guay, Mario Hallé), Jeanne-D'Arc (feu René Fournier), Huguette et sa belle-sœur Micheline Letarte (feu André Leclerc) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu : Yvonne (feu Ernest Wills), Gertrude (feu Roger Langevin), Lucien (feu Hélène Allard), Marcel (feu Jeanne-D'Arc Allard), Jean-Marie (feu Doreen Esquaga), Raymonde (feu Gérard Binet) et Denise. Un remerciement spécial au personnel du secteur B5 ainsi que celui de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise à Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la 'Fondation du CHU de Québec, Edifice Synase, 1825 Boulevard Henri-Bourassa, Bureau 405, Québec, G1J 0H4.