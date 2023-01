BLOUIN CASSE, Jacqueline



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 décembre 2022, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée madame Jacqueline Blouin, épouse de feu monsieur Marcel Casse, fille de feu madame Alvina Chicoine et de feu monsieur Emmanuel Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 9 h à 10 h 45.La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Jacqueline est allée rejoindre son époux Marcel et ses frères et soeurs qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Jean-Eudes) et Carole; ses petits-enfants : Daves (Annie Leclair), Patrick (Yanira Ramirez) et les enfants de leurs conjointes Adrianne et Andréa; ses arrière-petits-enfants : Maxim et Alex; ses belles-soeurs: Lucille Déry (feu Jean-Marie Blouin) et Lorraine Bédard (feu Robert Casse), ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant et les médecins des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web: https://fondationduchudequebec.org/