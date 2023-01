DROUIN, Thérèse Turmel



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 11 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Thérèse Turmel, épouse de feu monsieur Bernard Drouin, fille de feu Michel Turmel et de feu Albertine Audet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Rose Hastenreiter), Jean (Louise Duguay), François (Sholi Oliparampil), Hélène (Christiane Tremblay) et Louise (Christian Deschambault); ses petits-enfants : Chantale, Jean-François, Joanie, Patricia, William, Priscilla, Amélie et Sarah; ses 15 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Yvette (feu Aurèle Perreault), feu Laurette (feu Gérard Boily), feu Madeleine (feu Maurice Laroche), Aline (feu Philippe-Augustin Drouin), feu Édith (feu Claude Michaud), feu Gérard (feu Rose Crête, feu Fleurette Mathurin), feu Adrienne, et Yvon (feu Margarete Griewel, Germaine Thibault); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Drouin : feu Gérard (feu Géralda Gagnon), feu Antoinette (feu Roméo Grenier) et feu Roland (feu Adrienne Turcotte), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence et de l'unité de soins P-3 Coulombe de l'Hôpital du Saint-Sacrement.