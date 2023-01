FORTIER, Fernand



À la Résidence Villa Bellevue, est décédé le 19 décembre 2022, à l'âge de 77 ans et 3 mois, monsieur Fernand Fortier.Il laisse dans le deuil ses filles : Nathalie et Nancye (Christian Houde); ses petits-enfants : Matis et Tristan, sa sœur Huguette, son frère Michel, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel de la Résidence La Villa Bellevue de St-Romuald.