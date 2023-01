DESMARAIS, Huguette



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 30 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Huguette Desmarais, épouse de feu monsieur Benoit Gaudreau et fille de feu madame Bibiane Bédard et de feu monsieur Raymond Desmarais. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Gisèle (Michel Gauvreau), Ginette (Adrien Bouchard), Réjean (Camille Grégoire), Serge (Christine Alksnis), Diane et Johanne (Michel Braun); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gaudreau : feu Colin (feu Yolande Anctil), feu Claude (Rachelle Anctil), Conrad (Marcelle Ouellet), feu Jacques (Georgette Leblanc), feu Jacqueline (Ovide Morneau), feu Marie (Jean-Guy Ouellet), Paul A. (Hélène Robillard), feu Bernadette et Rita (feu Yvan Lavoie); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com