BÉGIN BRETON, Ginette



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 15 décembre dernier, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Ginette Breton épouse de feu Laurent Bégin. Elle était la fille de feu Elzéar Breton et de feu Jeanne Lemieux. Elle laisse dans le deuil ses fils : Stéphane (Lucie Breton) et Pascal (Marie-Josée Roth); ses petits-enfants qu'elle aimait beaucoup : Chloé (Alexandre Colgan), Félix (Tania Cooper), Rosalie et Whisky; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bégin : Marthe (Jean Mercier), Claude (Monique Tremblay), Gaston (Nicole Blouin), feu Jacques (feu Suzanne Perreault), Micheline (feu André Côté), Jean-Guy (Andrée Paré), Nicol (Louise Charland), Yolande (Lucien Caron) et Pierre (Danielle Bédard); sa belle-sœur Yvette Lepage, ses amies Micheline Chouinard et Jeannine Boucher Marcotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et autres ami(e)s. La famille recevra les condoléances au:le vendredi 13 janvier de 18h à 21h ainsi quede 9h30 à 10h30.Sincères remerciements à tout le personnel soignant du B-4000 de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer du Sein (279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal, (Québec) H2X 1Y1).