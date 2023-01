BERNIER, Jean-Claude



Entouré de l’amour des siens, au CHSLD de Sainte-Marie, le 8 décembre 2022, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Claude Bernier. Il était le conjoint de Mme Guylaine Bolduc et demeurait à Sainte-Marie de Beauce. Jean-Claude a su continuer de remplir nos cœurs de bonheur et de joie jusqu’au dernier instant. Son combat contre la maladie fut un exemple pour nous tous. La famille vous accueillera :le samedi 14 janvier 2023 de 12h30 à 14h30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe des 29 dernières années Guylaine, ses enfants : Jacques (Andréanne), Isabelle (Martin) et Claudine; ses petits-enfants : Jade (Jérôme), Marine, Jézabel (Raphaël), Jessy (Michael), Élodie (Christopher), Alexis et Léa-Rose; les enfants de Guylaine : Sabrina (Marc) et Karoline (Yan); les petits-enfants de Guylaine : Daven, Jacob, Jeffrey (Daisy) et Steeven; ses frères et soeurs: Monique, Yvette, feu Laurette, Roger (Rollande), Lucille (feu Roger), Lucien (feu Micheline), Pierrette (Gaby), Rolland (Line); ses beaux-frères et belles-sœurs : Viviane (Mike), André (Dany) et Denis (Mélanie); sa belle-mère : Noëlla (feu Jean-Guy), ainsi que la mère de ses enfants : Jeannine Paré (feu Richard Chassé). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un gros « MERCI ! » à tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie qui ont été d’une gentillesse et délicatesse incroyable. Des dons à la Fondation Le Crépuscule https://www.lecrepuscule.ca/ seraient appréciés.