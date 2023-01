Hydro-Québec: Québec prêt à revoir les tarifs aux entreprises

Les tarifs d’électricité pour les entreprises québécoises pourraient être revus à la hausse, a laissé entendre jeudi le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

• À lire aussi: Changement de PDG à Hydro-Québec: une «saine distance» réclamée par le PQ

• À lire aussi: PDG d’Hydro-Québec: «expérience de chasse, un atout», blague GND

«Il faut faire attention, la question du prix de l’électron doit être revue. Le prix mondial de l’énergie augmente, donc c’est sûr qu’il faut faire attention à qui on alloue et à quel prix on alloue», a souligné M. Fitzgibbon lors d’une mêlée de presse.

Les alumineries n’échapperaient donc pas à cette révision de tarif, même si elles sont rentables pour la province.

«Quand on parle de productivité par heure travaillée, c’est un facteur très important, au Québec la moyenne ce n’est pas 50$ de l’heure, c’est 175$», a expliqué le ministre en parlant du secteur de l’aluminium.

Cette réflexion survient à quelques jours de l’annonce du départ en avril prochain de la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu. Plusieurs désaccords avaient été observés entre elle et le gouvernement Legault concernant les projets futurs de la Société d’État.