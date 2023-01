Îles-de-la-Madeleine: au moins deux candidats pour succéder à Jonathan Lapierre à la mairie

Au moins deux candidats veulent succéder à Jonathan Lapierre, qui a quitté son poste de maire des Îles-de-la-Madeleine après sa défaite aux élections provinciales d'octobre dernier.

M. Lapierre, qui était maire depuis 2013, s’est présenté sous la bannière de la Coalition avenir Québec, mais n’a pas réussi à déloger le député péquiste sortant Joël Arseneau. En congé sans solde de la mairie pour mener campagne au provincial, il a par la suite décidé de ne pas retourner à son poste de premier magistrat.

L’élection partielle pour lui trouver un successeur à la mairie des Îles se tiendra le 5 mars. La période de mise en candidature s’étendra du 20 janvier au vendredi 3 février.

Pour l’instant, deux personnes ont publiquement manifesté leur intention de se lancer dans la course, soit Nicolas Arseneau, consultant stratégique pour le Carrefour Jeunesse Emploi dont il a assumé la direction générale pendant deux décennies et qui a également à son actif une vingtaine d’années d’expérience en politique municipale, et Antonin Valiquette, un ancien journaliste qui a aussi travaillé une quinzaine d’années à la Société des alcools du Québec avant d’être embauché comme directeur général de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine en 2021.

M. Arseneau se décrit comme un gars d’équipe et un gestionnaire rigoureux.

«Je ne suis pas en cheminement de carrière, indique-t-il. Je suis là pour offrir mes services à la population et pour apporter ma couleur personnelle. Je suis persuadé que si la population me fait confiance, elle va remarquer un leadership différent.»

Hélène Fauteux / AGENCE QMI

Pour sa part, Antonin Valiquette soutient que le développement de la communauté, le bien-être et la qualité de vie de la population sont ses principales motivations professionnelles.

«Et j’ai le désir d’en faire plus, dit-il. Ma passion c’est mon travail. Et surtout, ma première priorité c’est que les dossiers avancent.»

De son côté, le maire suppléant, Gaétan Richard, admet qu'il a sérieusement songé à poser sa candidature pour la mairie. Or, c'est pour des considérations familiales et professionnelles que le spécialiste en information de vol chez NAV Canada y a finalement renoncé.

Adaptation à la pénurie de main-d’œuvre et aux changements climatiques, accès à la propriété, transports et allégement du fardeau fiscal des entreprises, confrontées à une augmentation moyenne de 40 % de leur taux de taxation foncière en 2023, figurent parmi les principaux enjeux qui attendent le prochain maire des Îles-de-la-Madeleine.