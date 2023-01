Le combat était perdu d’avance

Personne, dit-on, n’est indispensable en ce bas monde. On sait pourtant qu’il n’y a rien de plus faux. Que ce soit dans nos vies personnelles ou pour certains postes, disons, plus névralgiques que d’autres.

Il en va ainsi de Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec. L’annonce de son départ en avril, deux ans avant la fin de son mandat, représente une perte majeure pour la société d’État.

Avec une élégance doublée d’un bon instinct stratégique, Mme Brochu s’est retenue d’exprimer le moindre désaccord avec Pierre Fitzgibbon, le super ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Transition politique

En taisant tout différend, Sophie Brochu s’est assurée d’une sortie apaisée pour elle-même et la société d’État. Et pour sa ou son successeur, d’une transition politique la plus stable possible.

Il n’en reste pas moins que la PDG sortante et le ministre Fitzgibbon diffé-raient de vision quant au principal défi que devra relever Hydro--Québec : la transition énergétique.

D’un côté, le gouvernement semble tenté par une nouvelle phase d’exploi-tation hydro-électrique pour aider à combler l’écart de richesse avec l’Ontario, dont parle souvent le premier ministre François Legault.

De l’autre, Mme Brochu a dit refuser de voir le Québec devenir un Dollarama de l’énergie au rabais pour les entreprises. Le désaccord était profond.

À armes inégales

Qui plus est, le gouvernement Legault vient d’être reconduit massivement pour un deuxième mandat. Pour Sophie Brochu, gestionnaire de grande expérience, le message devenait cristallin.

Soit que face à un gouvernement aussi fort, populaire et redevable à la population, le confronter ouvertement sur les orientations mêmes d’Hydro--Québec eût été, par définition, un combat perdu d’avance.

En termes de pouvoir politique et décisionnel, malgré même les compétences avérées de Mme Brochu, les deux protagonistes n’étaient tout simplement pas à armes égales. D’où l’air soulagé du premier ministre ce mercredi lorsqu’il est apparu pour réagir à l’annonce du départ de Sophie Brochu.