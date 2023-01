Le frère Marie-Victorin sur le grand écran

La relation épistolaire entre le frère Marie-Victorin et la botaniste Marcelle Gauvreau sera au cœur du drame Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles..., prochain long métrage de la réalisatrice Lyne Charlebois, qui marquera son retour au cinéma, 15 ans après la sortie du film Borderline.

Pour pondre le scénario de ce nouveau film, la cinéaste a lu à plusieurs reprises chacune des lettres que se sont écrites Marie-Victorin et Marcelle Gauvreau entre 1933 et 1944. Dans ces échanges épistolaires parfois osés pour l’époque, le fondateur du Jardin botanique de Montréal et son assistante exploraient notamment la sexualité humaine, le désir et la « biologie sans voile ».

« Ç’a été beaucoup de travail et de recherche, a confié Lyne Charlebois, rencontrée mercredi sur le plateau de tournage.

« J’ai lu les lettres mais aussi beaucoup d’écrits de Marie-Victorin. Même si ce n’est pas un drame biographique classique, le film est inspiré de faits historiques. C’était difficile à écrire mais Marie-Victorin était toujours avec moi ! »

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C’est Alexandre Goyette qui a été choisi pour prêter ses traits au frère Marie-Victorin dans le film. Mylène Mackay campe quant à elle la scientifique Marcelle Gauvreau. Fait amusant : l’actrice avait déjà joué ce même personnage en 2019 dans Les fleurs oubliées, du cinéaste André Forcier.

Un film sur l’amour

Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles... suivra en parallèle deux histoires d’amour : celle, platonique, entre Marie-Victorin et Marcelle Gauvreau mais aussi celle entre deux personnages évoluant à notre époque, joués également par Alexandre Goyette et Mylène Mackay.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Pour moi, c’était encore plus fort de sortir leur relation de son contexte historique, explique Lyne Charlebois. Je voulais montrer à quel point ce que Marie-Victorin disait dans les années 1930 était moderne. Je trouvais ça plus intéressant de mettre cette histoire en parallèle avec les amours d’aujourd’hui. Pour moi, c’est un film sur l’amour. »

Même si elle a beaucoup tourné pour la télévision au cours des dernières années, Lyne Charlebois n’avait pas réalisé de film depuis Borderline, sorti en 2008. C’est le vétéran producteur Roger Frappier (La grande séduction) qui l’a approchée avec cette idée de scénario.

« Quand j’ai lu les lettres biologiques de Marie-Victorin, j’ai pensé à elle, indique le producteur, qui a été nommé aux Oscars l’an passé pour le film Le pouvoir du chien.

« Lyne s’est investie dans ce projet de façon incroyable. Elle a mis du cinéma dans cette histoire. »

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Après avoir tourné pendant une vingtaine de jours en Minganie et à Montréal l’automne passé et cet hiver, Lyne Charlebois se déplacera à Cuba au cours des prochains jours pour mettre en boîte les dernières scènes du film. Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles... prendra l’affiche l’automne prochain.