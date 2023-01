Le ministre Fitzgibbon a-t-il un avenir?

La politique est un terrain où la passion et la raison s’entrelacent. Elle attire des visionnaires habités par l’envie de servir leur cause et par des gens attirés surtout par le pouvoir, qui carburent au narcissisme et s’enivrent d’un sentiment de toute-puissance plus illusoire que réel.

Pierre Fitzgibbon s’est révélé un carriériste talentueux. C’est un homme qui en impose physiquement et psychologiquement. Il regarde les gens de haut, les obligeant à se soumettre à sa vision des choses. Ceux qui lui résistent ne font pas long feu. Il est le plus fort. Cela se voit et s’entend.

Si l’on suit son parcours de super ministre coiffé de plusieurs chapeaux – l’Économie, l’Innovation, l’Énergie auxquels s’ajoute le Développement régional et de la région de Montréal –, le député de Terrebonne mettra-t-il la main sur la Santé, l’Immigration, l’Éducation, la Culture, et la Chasse et la Pêche dont il raffole ?

Sophie Brochu

La talentueuse Sophie Brochu, qui vient d’annoncer sa démission comme PDG d’Hydro-Québec et qui avait décrit sa fonction de « captivante », a certainement saisi l’essence même de son ministre.

Lorsqu’elle s’est alarmée à l’automne du danger de transformer Hydro-Québec en « Dollarama de l’électricité », madame Brochu confirmait que la vision du ministre allait à l’encontre de la sienne. « Ce qu’il ne faut pas faire, c’est d’attirer un nombre indu de kilowattheures industriels qui veulent payer pas cher et après ça, de construire des barrages pour les alimenter parce qu’on manque d’énergie. »

« Mansplaining »

Le ministre Fitzgibbon avait, en bon exemple de « mansplaining », répliqué qu’elle n’avait pas compris. « Je vais le lui expliquer », avait-il dit. « Mansplaining », c’est ce qui se passe quand un homme explique à une femme ce qu’elle sait déjà et parfois mieux que lui. Grossièrement, on parle de « pénispliquer ».

Notons que Sophie Brochu a plus d’expérience dans le domaine de l’énergie que son ministre, ayant été PDG pendant 12 ans chez Énergir, la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec. Sophie Brochu, donc, pose problème à des hommes comme le ministre de l’Énergie.

Vision et compétence

Sa compétence, son assurance et sa vision en matière d’énergie sont impressionnantes. Elles sont surtout plus axées sur la protection de l’environnement que celle du gouvernement Legault, qui flirte avec les industries à la recherche d’électricité à moindre coût, comme dans le temps où l’on bradait nos ressources naturelles. D’ailleurs, ces industries étrangères créent souvent moins d’emplois qu’on le prétend.

Les Québécois demeurent un peuple de carencés affectifs. Ils aiment les politiciens qui les affectionnent et qui sont comme eux. Ils cèdent même à ceux qui les flattent avec habileté. Mais ils ne tolèrent pas les arrogants, les hautains. Un politicien sans séduction a peu de chance de faire une longue carrière.

Du calme !

Pierre Fitzgibbon devra apprendre à calmer ses transports envers ceux qu’il considère comme inférieurs à lui.

Cependant, son rejet de Sophie Brochu relèverait plutôt de son incapacité à décoder cette génération de femmes sans complexe, ultracompétentes, qui n’ont pas froid aux yeux et qui savent exercer l’autorité avec souplesse.

Sophie Brochu à l’évidence aimait son travail, mais pas au point de rester en poste sans commander le respect du ministre responsable d’Hydro-Québec. Elle quitte avec tristesse sans doute, mais gagnante du respect des Québécois.