Le partage des données c’est bien, le financement c’est mieux

Toutes les provinces canadiennes ont vu les besoins de financement en matière de santé exploser au courant de la dernière décennie. Ironiquement, la part du fédéral, elle, n’a cessé de diminuer.

Or aujourd’hui, la situation est intenable. Le fédéral doit impérativement contribuer davantage au financement de la santé afin de s’assurer que la loi canadienne sur la santé et son esprit soient respectés. Ainsi, les seuls critères auxquels les provinces doivent se soumettre pour assurer la pleine contribution pécuniaire du fédéral sont les suivants: la gestion publique du système de santé, son intégralité, son universalité, sa transferabilité et son accessibilité.

Nulle part dans cette loi ne parle-t-on d’obligation de respecter quelque normes nationales que ce soit. Il s’agit d’une compétence exclusivement provinciale que de déterminer les normes, standards et priorités en matière de santé et non du ressort d’ un quelconque fonctionnaire Otavien.

Le pouvoir fédéral de dépenser ne devrait jamais être interprété comme étant le pouvoir fédéral de prendre les provinces de haut et de leur imposer des manières de faire qui ne découlent ni d’une expertise ni d’une expérience en ce sens. Au mieux, le fédéral pourrait jouer un rôle de facilitateur du partage des bonnes pratiques entre les provinces ayant développé des expertises pointues dans des domaines particuliers, exemple : lutte contre la toxicomanie en Colombie-Britannique vs gériatrie au Québec.

Ainsi, c’est à se demander si la nouvelle obsession fédérale d’avoir accès aux données, souvent publiques par ailleurs, n’est pas une manière plus acceptable de faire marche arrière dans les demandes complètements insensées de lier le financement à des normes nationales.

Une entente entre Ottawa et les provinces pourrait peut être survenir plus tôt que tard. On pourrait y retrouver une augmentation des transferts et une promesse d’un plus grand partage des données. Cela permettra au fédéral de sortir de ce cul de sac la tête haute. Si cela devait se produire, on aura tous compris que l’union des provinces a permis de rappeler à tous les bases du fédéralisme sur lequel s’est construit le pays.