L’inflation devrait ralentir de façon importante, selon la FCEI

Le ralentissement économique observé au dernier trimestre 2022 devrait se poursuivre en début d’année, selon les prévisions de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Dans son rapport «Perspectives trimestrielles des PME» publié jeudi, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) affirme que l'économie canadienne devrait suivre un rythme de croissance «au ralenti» au début de l'année 2023.

Le document prévoit que l'inflation basée sur l'Indice des prix à la consommation (IPC) total et celle excluant les aliments et l'énergie inscriront un recul au 1er trimestre 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre respectivement 5,7 % et 5,0 %.

«Nous prévoyons que le ralentissement économique observé au cours du 4e trimestre 2022 se poursuivra pendant le 1er trimestre 2023, sans toutefois que l'économie se contracte, ce qui devrait permettre d'éviter une récession», a déclaré Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI, par communiqué.

«Notre analyse indique que [l’inflation] devrait continuer à ralentir de façon importante pendant le trimestre en cours. Cela devrait aider la Banque du Canada à décider si elle augmentera davantage les taux d'intérêt», a-t-il ajouté.

Les taux de postes vacants ont diminué

Les données montrent aussi que les taux de postes vacants ont diminué au cours du quatrième trimestre 2022, même s’ils demeurent élevés. En tout, 665 500 postes n'ont pas été pourvus.

«Il est trop tôt pour affirmer que le marché du travail en est arrivé à un véritable tournant, alors que les employeurs continuent de nous dire à quel point ils ont de la difficulté à recruter des candidats et à fidéliser leurs employés. Lorsqu'une PME compte des postes vacants, elle n'est pas en mesure de bien fonctionner ou de croître. Lorsqu'un employeur manque de personnel, il doit travailler plus d'heures ou refuser des ventes ou des contrats s'il n'est pas en mesure de satisfaire lui-même la demande», a fait remarquer Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick ont enregistré les plus importantes hausses trimestrielles de leurs taux de postes vacants (6,1 % et 5,6 %, respectivement). Une légère baisse a été enregistrée au Québec (165 100 postes vacants au cours du dernier trimestre, en baisse de 0,8 sur 12 mois), en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.