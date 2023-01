Owen Beck croit en ses chances de se tailler un poste avec le Canadien dès l’an prochain

Owen Beck avait séduit Martin St-Louis, Kent Hughes et Jeff Gorton à la mi-septembre grâce à son intelligence au centre lors du tournoi des recrues à Buffalo et à un aussi bon camp avec le Canadien.

Beck, un choix de deuxième tour (33e au total) au repêchage de 2022 au Centre Bell, avait repris la route pour Mississauga dans la Ligue junior de l’Ontario avec le sentiment du devoir accompli. Il avait laissé plus qu’une belle carte de visite.

Quatre mois plus tard, c’est encore le cas. Beck pourrait cogner plus tôt que tard à la porte du CH. Après Nick Suzuki, il y a un trou noir à la position de centre.

Sean Monahan, toujours sur la liste des blessés, n’a pas de contrat pour la saison prochaine et il pourrait servir de monnaie d’échange. Christian Dvorak n’a pas le talent pour remplir le rôle de deuxième centre et Jake Evans reste un quatrième centre.

Avant de sauter sur la glace pour un entraînement avec les Petes de Peterborough mercredi après-midi, Beck a parlé de ses plans d’avenir en entrevue téléphonique au Journal.

« J’aime croire que je peux devenir un pro dès l’an prochain, surtout avec la direction que le Canadien prend, où l’équipe fait confiance aux jeunes », a dit l’Ontarien.

Il n’y a pas juste Beck qui croit en cette possibilité. James Richmond, le directeur général des Steelheads de Mississauga, a la même vision. Richmond a échangé son centre de 18 ans à son retour du Championnat du monde junior aux Petes de Peterborough.

« Je ne parierais pas contre Owen Beck, a mentionné le DG des Steelheads à TSN. Je crois qu’il jouera à Montréal la saison prochaine. »

« C’est un beau compliment de la part de James, a répliqué Beck, quand on lui a parlé de cette prédiction. Mais j’y crois également. J’ai connu un bon tournoi des recrues et un bon camp à Montréal. Je suis resté longtemps avec le CH au camp. Je n’étais pas si loin. Avec une autre année d’expérience dans la OHL, je serai encore plus prêt à faire le saut chez les pros. »

Une médaille d’or

Il n’y a pas juste Joshua Roy qui a gagné l’or avec l’équipe canadienne comme espoir du Tricolore. Beck a aussi connu ce sentiment. Mais dans un rôle beaucoup plus limité.

Retranché par les dirigeants d’Équipe Canada, le centre a été rappelé d’urgence le 1er janvier pour remplacer Colton Dach, blessé à une épaule dans une rencontre contre la Suède.

Dale Preston / Agence QMI

Beck aura finalement participé aux trois derniers matchs, soit contre la Slovaquie, les États-Unis et la Tchéquie. Utilisé principalement dans un rôle de 13e attaquant, il a obtenu une passe.

« Quand je me suis fait retrancher, ils m’ont simplement dit que j’étais pour obtenir une autre chance l’an prochain. Il n’y avait pas eu un grand discours et je ne savais pas que j’étais le joueur en attente », a-t-il précisé.

« J’ai fini par obtenir un rappel et pour moi, je réalisais un rêve. Plus jeune, je m’imaginais avec l’équipe canadienne au Championnat du monde junior et je recevais la médaille d’or à la fin du tournoi. J’ai accompli les deux objectifs. C’était une expérience fantastique. Je n’oublierai jamais ce tournoi. »

Nouveau départ

D’ici la fin de la saison, Beck consacrera ses énergies avec sa nouvelle équipe, les Petes.

« J’étais triste et déçu de partir de Mississauga, a-t-il raconté. J’ai fait mes débuts dans la OHL avec cette organisation, j’avais juste porté ce chandail. Je suis toutefois excité à l’idée d’amorcer un nouveau chapitre à Peterborough. J’aurai la chance de jouer pour une meilleure équipe. Les Petes voudront gagner le championnat. »

Auteur de 51 points (21 buts, 30 passes) en 2021-2022 à Mississauga, Beck a pratiquement surpassé ces chiffres cette année après seulement 30 matchs. Il a marqué 17 buts et obtenu 40 points.

« Je voulais devenir plus offensif cette saison, a-t-il précisé. Il y avait plusieurs questions avant le repêchage sur mon potentiel offensif. Même après ma sélection au deuxième tour, je lisais encore des critiques sur mon jeu offensif. J’avais comme objectif de changer ce discours. Je voulais prouver que je peux être très menaçant offensivement en plus de très bien jouer défensivement. »

Quand Beck a un objectif en tête, il a tendance à le réaliser. Il pourrait donc mêler les cartes au prochain camp du Tricolore.