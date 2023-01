P.K Subban, toujours présent pour les partisans

Le Canadien de Montréal rendra hommage à PK Subban ce jeudi, à l'occasion d’un duel opposant le tricolore aux Predators de Nashville. Bien entendu, cela n’est pas le fruit du hasard puisque c’est avec David Poile, le directeur général des Preds, que Marc Bergevin avait conclu un échange en 2016.

Que le temps passe rapidement! Déjà six années qu'est survenue l’échange de Subban. Il a été envoyé sous d’autres cieux, là où, de saison en saison, statistiques à l'appui, son apport offensif s’est effacé.

Le retour, pas si mal, potentiellement un hall of famer en la personne de Shea Weber. En 275 rencontres avec la Sainte-Flanelle, ce dernier aura accumulé 146 points, dont 58 buts, ce qui le place au vingtième rang dans l’histoire du Canadien de Montréal pour le plus grand nombre de points amassés par un défenseur. Assez respectable pour un gars qui n’a joué que cinq saisons avec l’organisation et qui, à titre de capitaine, a su mener son équipe à la finale de la Coupe Stanley malgré plusieurs ennuis de santé. Subban, pour sa part, arrive en dixième position de ce classement.

Les recrues

Certes, le temps file à une vitesse folle. Toutefois, comme le chantait feu Dédé Fortin, « la vie, c’est court, mais c’est long des p’tits boutes. » Ce ne sont certainement pas les partisans du Canadien qui réfuteront les paroles du Répondeur. Depuis l’échange de PK, le CH a raté les séries à trois reprises et disons qu’il est en bonne posture pour les rater encore une fois cette saison. Au moins, pour l’instant, nous pouvons nous consoler en appréciant les belles manœuvres de Nick Suzuki ou les tirs précis de Cole Caufield. D’autres, encore plus désespérés, préfèreront s'aventurer sur des sites comme https://www.tankathon.com/nhl afin de visualiser les probabilités que le tricolore repêche au premier rang pour une deuxième année consécutive...

Plus que jamais, le présent et le futur de la ligue nationale sont entre les mains des jeunes joueurs. Les McDavid, Makar, Hughes, Matthews, Robertson, Tkatchuk, Dahlin et compagnie. Le circuit Bettman traverse une période de transition, le produit que nous voyons sur la glace change tout comme les stratégies marketing. Malheureusement pour lui, Subban est arrivé dix ans trop tôt. Cela peut sembler un peu dur à affirmer, mais si l’ex-numéro 76 du Canadien avait été recrue en 2022-2023, il n’aurait pas subi le même traitement.

Extravagance

Cette semaine, dans le balado Sortie de zone, le journaliste Jérémie Filosa frappait dans le mile en affirmant que Subban « a marqué toute une génération ». À une époque où le CH manquait crucialement de mordant, le flamboyant défenseur est arrivé en renfort et a rallié des milliers de partisans. Sans rien enlever à Scott Gomez, Brian Gionta, Carey Price, Josh Gorges, Andrei Markov, Tomas Plekanec ou encore Andrei Kostitsyn, disons que ceux-ci n’avaient pas un sens du spectacle aussi prononcé que PK.

Or, la personnalité colorée de ce dernier prenait de la place et, on l’aura compris, dérangeait à l'interne. On critiquait sa prise de décision et on remettait en doute son esprit d’équipe. La direction avait interdit, à lui et à Price, d’effectuer une poignée de main jugée trop extravagante pour célébrer une victoire. En point de presse, Michel Therrien avait même déjà comparé son défenseur vedette à ... un étalon. Déclaration malhabile, dites-vous ?

Les temps changent

Au fil des dernières années, les manières de promouvoir le sport se sont redéfinies. Dorénavant, en arborant des slogans tels que Hockey is for everyone, la LNH y est allé d’un virage inclusif afin, notamment, d’attirer un public nouveau. Le produit que nous observons dans le confort de notre salon s’est considérablement transformé. Et pour le mieux. Exit les goons, les Douglas Murray, le dump and chase et les moyennes de buts accordés par match inférieures à deux. N’en déplaise à John Tortorella, le « michigan » est devenu aussi banal qu’une exclusion des séries éliminatoires pour les Coyotes.

Même les têtes pensantes d'EA sports ont adopter le virage qu’a entrepris la LNH dans la commercialisation de NHL 23. Pour la première fois de l’histoire des jeux vidéo de hockey, un homme et une femme apparaissent côte à côte sur la jaquette : l’électrisant Trevor Zegras et l’épatante Sarah Nurse. Ces choix ne sont pas anodins et révèlent bien la volonté de renouveler l’image du sport, soit en misant sur la spectacularisation et sur la nécessité d’accorder une tribune digne de ce nom au hockey féminin. En ce sens, EA a fait preuve d’audace et il était grand temps.

D’aucun ne pourrait dire, du moins en basant notre analyse uniquement sur les statistiques, que l’échange de Subban n’a pas été profitable au Canadien. Est-ce que la production de l’Ontarien n’aurait pas chutée aussi drastiquement si Bergevin ne l’avait pas transigé ? Nous ne le saurons jamais. Une chose demeure toutefois certaine : lorsqu’il jouait à Montréal, celui qui a gagné le trophée Norris en 2013 était un défenseur étoile et son influence dépassait largement les limites du sport. Maintenant que la LNH mise sur la personnalité des joueurs pour vendre son produit, on comprend aisément que le passage de Subban au sein du circuit Bettman a été nécessaire. Il aura contribué à l'amorce d'un changement de perspective. Lui rendre un hommage n’est que la moindre des choses.

Comme tout acteur de changement, il aura laissé sa marque, même si, trop souvent, la direction et les commentateurs s’acharnaient sur lui. En somme, avec le recul, nous pouvons affirmer que le Canadien n’a peut-être pas perdu l’échange, mais il s’est abruptement débarrassé d’un ambassadeur qui a frappé l’imaginaire d’une génération de partisans à tout jamais et, pour cette raison, il mérite sa place à côté des autres grands qui ont marqué l’histoire du tricolore.

Philippe Marier-Verret