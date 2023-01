Déneigement à Québec: plus de 450 appels au 311 lors de la dernière tempête

Alors que des quantités importantes de neige pouvant atteindre 40 cm sont attendues dans la capitale nationale aujourd’hui et demain, la dernière tempête du 23 décembre dernier a généré plus de 450 appels au service d’information 311 de la Ville de Québec.

Du 23 au 31 décembre, pas moins de 458 appels ont été faits par des citoyens qui voulaient se plaindre ou rapporter un événement en lien avec les précipitations de neige.

Plus d’une centaine d’appels concernaient le déneigement des rues, des stationnements et des pistes cyclables.

La chaussée glissante et les opérations de déneigement ont aussi incité les citoyens à joindre le numéro mis à leur disposition.

Lors d’un sondage de satisfaction à l’endroit des services publics, mené à l’hiver 2022 par Léger, le déneigement des rues à Québec avait obtenu tout juste la note de passage avec 6,0/10, soit une note significativement plus basse qu’en 2021, qui était de 7,2/10.

Dans les « normes »

Pour le conseiller Pierre-Luc Lachance, responsable de l’entretien des voies de circulation à la Ville, le volume d’appels à la ligne 311 lors de la dernière tempête n’est pas inhabituel.

Photo d’archives Pierre-Luc Lachance, Conseiller municipal

Selon lui, les activités de déneigement ont été concentrées les 26, 27 et 28 décembre, où l’on signale 216 appels pour ces trois jours.

« On est dans les normes. Je n’ai pas un gros problème avec un chiffre comme ça dans la mesure où, en plus, la fête de Noël a amené plus de circulation. On est dans les standards pour une condition similaire », a-t-il affirmé.

« À partir du 28 décembre, nous avions fini de ramasser la tempête du 23. Les chiffres du 29, 30 et 31, c’est un autre “party” de neige. On le décortique en deux, car nous avons reçu de la neige en deux épisodes qui ont été marqués par de la pluie. »

Prochaine bordée

La Ville surveille de près la situation météorologique avec la dépression qui avance vers le Québec et qui pourrait laisser jusqu’à 40 cm de neige par endroits dans la région.

« On va être en opération de grattage à partir du moment où les précipitations se font sentir et on procédera à l’enlèvement dès que la neige finira de tomber. À moins de situations d’exception, on ne fait pas d’enlèvement le samedi soir. »

La Ville de Québec a prévu plus de 77 M$ pour le déneigement, en 2022-2023, soit plus de 10 M$ de plus par rapport à l’année précédente en raison de l’indexation des contrats et du prix du carburant.

Pour l’instant, les dépenses sont en ligne avec les prévisions, a laissé entendre le conseiller.

Les principaux motifs mentionnés lors des appels faits à la ligne d’information 311

Chaussée à déneiger: 108 appels

Chaussée glissante : 57 appels

Opérations de déneigement: 84 appels

Politique de déneigement: 104 appels

Déneigement des trottoirs: 45 appels

Total général

458 appels du 23 au 31 décembre 2022

Source : Ville de Québec