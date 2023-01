Pour contrer l’incontinence fécale

J’ai travaillé comme infirmière en réadaptation. Un des objectifs était de rendre les clients autonomes au niveau vésical et intestinal, la base même d’une bonne intégration sociale. Les conseils d’un urologue sont utiles pour ça, mais il existe aussi des organismes d’aide comme « Moelle épinière et motricité Québec » qui peuvent supporter les gens dans leur démarche.

Parmi les grands principes de base pour contrer l’incontinence : prendre des notes sur tous les incidents d’une journée, vérifier son alimentation, et se vider avec régularité.

J. L. retraitée de la IRDPQ

Merci de ces informations et je signale pour ceux et celles que ça intéresse qu’on peut joindre « Moelle épinière et motricité Québec » au (514) 342-7272 ou encore au (1-877) 342-7272.