Pour l'émission «En direct du monde»: malade, Céline Galipeau est remplacée au pied levé par Anne-Marie Dussault

Céline Galipeau, «qui souffre d'une vilaine influenza», doit être remplacée au pied levé par sa collègue Anne-Marie Dussault à la barre de l’émission spéciale «En direct du monde», qui mettra en lumière le travail des correspondants à l’étranger de Radio-Canada ce jeudi.

«Pour y avoir consacré une grande partie de ma carrière, le travail des correspondants à l’étranger me passionne toujours. C’est à grand regret que j’ai dû me désister d’"En direct du monde". Je suis convaincue que c’est une émission passionnante qu’Anne-Marie Dussault nous offrira ce soir», a dit Céline Galipeau dans une déclaration relayée en matinée par le diffuseur public.

L’émission sera présentée en direct et devant public à compter de 20 h sur ICI Télé, ICI RDI et ICI TOU.TV. Elle rassemblera sur un même plateau les correspondants Marie-Eve Bédard et Raphaël Bouvier-Auclair, qui sont en poste à Paris, Tamara Alteresco, qui était basée à Moscou jusqu’à l’an dernier, Philippe Leblanc qui couvre l’Asie depuis Taïwan, ainsi qu’Azeb Wolde-Giorghis et Frédéric Arnould qui racontent l’actualité américaine depuis Washington.

Il sera bien sûr question de l’invasion russe en Ukraine, des tensions entre le Canada et la Chine et de politique américaine.

«En direct du monde» sera aussi disponible en direct sur Radio-Canada.ca, ainsi que sur les pages Facebook et YouTube de Radio-Canada.