Revivez les moments forts de «La Voix»

Depuis 2013, l’émission La Voix fait rêver le public à travers sa recherche de la plus belle voix du Québec, et l’édition de 2023 ne fera pas exception.

Dès dimanche, les téléspectateurs suivront Marc Dupré, Corneille, Marjo et Mario Pelchat alors qu’ils tenteront de polir les talents qu’ils découvriront lors des auditions à l’aveugle.

Voici quelques performances qui vous feront sourire.

PETiTOM

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

La huitième saison de La Voix en 2020 a été marquée par la pandémie et l’entrée en vigueur des mesures sanitaires. Les émissions en direct ont dû être reportées, forçant leurs artisans à se réinventer afin d’offrir une expérience agréable au public qui suit la compétition à la télévision.

Dans ce contexte, l’audition à l’aveugle de PETiTOM, de son vrai nom Tommy Tremblay, diffusée quelques jours avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, a beaucoup marqué les esprits.

Cet ancien participant de Révolution, une émission de danse, en a mis plein la vue lors de son interprétation de Call me in the afternoon, du groupe montréalais Half Moon Run.

Son charisme et son aisance sur scène avaient fait beaucoup de bien au Québec en lui faisant oublier la COVID-19. Il avait choisi l’équipe de Cœur de Pirate. Celui qui a été éliminé aux quarts de finale continue de faire avancer sa carrière, que ce soit sur le plan musical avec son EP PETiTOM ou de la danse.

Matt Holubowski

Courtoisie Mark Quenneville

L’auteur-compositeur-interprète Matt Holubowski a marqué la 3e édition de La Voix avec son style unique.

Le protégé de Pierre Lapointe avait réussi à accéder à la finale de la compétition grâce à la chanson Girl from the North Country de Bob Dylan.

Même si c’est Kevin Bazinet qui a remporté cette édition de La Voix, Matt Holubowski a connu une brillante carrière musicale dans les années qui ont suivi. Il a sorti 4 albums depuis 2014.

Charlotte Cardin

SEBASTIEN ST-JEAN/AGENCE QMI

En 2013, le Québec a découvert Charlotte Cardin à La Voix. Elle avait fasciné les juges de la première édition de l’émission en leur offrant une interprétation de la chanson You know I'm no good d’Amy Winehouse. Plusieurs internautes ont repris la prestation pour la partager sur les réseaux sociaux.

Celle qui a rejoint l’équipe de Marie-Mai a accédé à la finale de l’émission, mais a perdu face à Valérie Carpentier.

Or, depuis, la carrière de Charlotte Cardin a explosé. La Québécoise, qui a connu un triomphe aux prix Junos, réussit à remplir des salles de spectacle autant ici qu’aux États-Unis.

AFP

Phoenix, son premier album, a été le quatrième plus écouté au Canada, derrière l'album de Justin Bieber et les albums de The Weeknd.

Mathieu Provençal

BEN PELOSSE/JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Le rockeur montréalais Mathieu Provençal avait charmé Éric Lapointe à la deuxième édition de La Voix avec son interprétation d’Unchain My Heart de Joe Cocker.

Sa voix rauque avait beaucoup touché les téléspectateurs. Son aventure avait pris fin en demi-finale.

L’auteur-compositeur-interprète continue de faire de la musique et de la partager avec ses admirateurs.

Rémi Chassé

COURTOISIE/OSA IMAGES

Rémi Chassé a marqué l'histoire de La Voix en atteignant la finale de la compétition.

Il avait interprété la chanson Une armée dans ma voix, écrite par son coach Louis-Jean Cormier pour l'occasion. Cette dernière est devenue un grand succès au Québec puisqu'elle a fait partie des plus diffusées sur les ondes radio en 2014.

Rémi a fini au trosième rang de cette édition de La Voix.

Depuis, le chanteur rock a sorti deux albums. Debout dans l'ombre est arrivé en 2015 et Les cris et les fleurs en 2018. Il a été nommé révélation de l'année en 2015 par l'ADISQ.

Renée Wilkin

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Décidement, les téléspectateurs ont été gâtés avec la finale de la deuxième édition de La Voix. Renée Wilkin a offert une performance renversante avec la chanson Comment je te dirais, écrite par Marc Dupré et Nelson Minville. Sa prestation a réussi à ébranler Yoan Garneau, le grand gagnant de cette édition, puisqu'elle lui a permis de terminer son aventure à la deuxième place.

Après l'émission, l'artiste a sorti trois albums. Elle a aussi participé à l'écriture de livres pour enfants.

Désirée

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

C’est une Désirée de 20 ans qui a participé à la 5e saison de La Voix.

Elle avait épaté les juges en offrant une toute nouvelle version de Je déteste ma vie de Pierre Lapointe.

Sa voix unique avait ému Éric Lapointe qui l’a convaincue de rejoindre son équipe. Pierre, de son côté, avait été très impressionné par l’interprétation de la jeune femme.

La musicienne a perdu en demi-finale face à Ludovick Bourgeois, le gagnant de cette édition.

Depuis, l'auteure-compositrice-interprète a sorti Madeleine, un album nommé en l'honneur de sa grand-mère. Elle devrait sortir un nouvel opus le 17 février 2023.

Ludovick Bourgeois

Joël Lemay / Agence QMI

Le gagnant de la 5e édition de La Voix avait rendu un hommage touchant à son père Patrick, le chanteur du légendaire groupe québécois les BB, en interprétant Tu ne sauras jamais aux auditions à l’aveugle.

Cette prestation avait beaucoup touché le public puisque Patrick Bourgeois combattait un cancer depuis quelques années. Ce dernier est décédé le 26 novembre 2017.

Le jeune chanteur avait rejoint Éric Lapointe qui l’a accompagné tout au long de son aventure.

Depuis son sacre à La Voix, Ludovick a connu plusieurs succès dans la musique. Il a reçu neuf nominations au gala de l’ADISQ.