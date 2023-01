Tempête: déjà des écoles fermées vendredi

Alors que la neige a commencé à tomber sur la région de Québec, des écoles ont déjà annoncées leur fermeture pour vendredi.

En raison des prévisions météorologiques, le Centre de services scolaire des Navigateurs, entre Leclercville et Lévis, a annoncé la fermeture des écoles primaires et secondaires, des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes. Les services de garde seront ouverts.

Un avertissement de tempête hivernale en vigueur pour les secteurs de Bellechasse, Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans, Lévis, Lotbinière, Portneuf, Québec, Saint-Lambert et Valcartier – Stoneham.

On prévoit un total de 15 à 30 centimètres de neige d'ici vendredi soir.

Une dépression en provenance du Colorado se dirige vers le Québec. La neige s'intensifiera jeudi soir et se poursuivra jusqu'en fin de journée vendredi.

L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits.