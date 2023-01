The Last of Us: une adaptation parfaite

Avec son casting impeccable, son intrigue habilement ficelée et ses scènes d’action aussi frénétiques que sur console, la série The Last of Us s’apprête à devenir la référence en matière d’adaptation de jeux vidéo.

Été 2023. Une pandémie fait rage depuis deux décennies, une mystérieuse infection fongique transformant les humains contaminés en créatures difformes et sanguinolentes. Mais une lueur d’espoir pointe à l’horizon. Son nom : Ellie. En effet, une adolescente de 14 ans pourrait très bien détenir la clé pour éradiquer ce mal (pour des raisons qu’on ne divulgâchera évidemment pas ici).

Il revient donc à Joel Miller, un ancien mercenaire ayant perdu sa fille 20 ans auparavant, de mener Ellie à travers une Amérique post-apocalyptique ravagée vers un groupe de militants capables – du moins, on le souhaite – de créer une cure à ces infections.

De la console à l’écran

Cette intrigue, quiconque possède une console PlayStation la connaît déjà très bien. Car le jeu dont s’inspire la série a atteint le statut de culte peu de temps après sa sortie, il y a 10 ans. Est-il pour autant nécessaire d’avoir préalablement vécu cette aventure, manette en main, pour apprécier l’adaptation télévisuelle ? Non. Pas du tout. Tout comme les fans de la saga vidéoludique y trouveront leur compte.

Car The Last of Us, qui démarre dimanche soir sur Crave, a su trouver l’équilibre parfait entre les attentes de ces deux publics bien distincts. Si son synopsis s’articule autour des mêmes ressorts narratifs que le jeu dont il découle, la série prend bon nombre de libertés pour bonifier le scénario initial, tout ça sans jamais dénaturer l’univers original. Un travail de fine broderie, donc, fruit d’une étroite collaboration entre Neil Druckmann et Craig Mazin.

On ne peut également passer sous silence le casting absolument irréprochable qui nous est aujourd’hui présenté; en plus d’avoir la tête de l’emploi, l’acteur chilo-américain Pedro Pascal incarne parfaitement le personnage de Joel Miller. Quant à Bella Ramsey, si la ressemblance est moins frappante sur le plan physique, elle a su capter, puis recréer, l’essence et l’énergie si caractéristiques de la jeune Ellie. Chapeau !

►La série The Last of Us démarrera dimanche soir, sur Crave.