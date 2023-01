Un retour en salle pour le Phoque OFF

La formation canadienne METZ, Fuudge, Yoo Doo Right, Vanille, le Bibi Club, Jessica Moss et le Winston Band seront de la 9e édition du Festival Le Phoque OFF qui se déroulera du 10 au 18 février à Québec.

Après une 8e édition qui a eu lieu dans le Métavers, l’événement est de retour dans les salles de spectacles de la Vieille Capitale.

Une centaine d’artistes monteront sur scène au District St-Joseph, à l’Ampli de Québec, à L’ANTI Bar & Spectacles, au Pantoum, à la Maison pour la danse et au STUDIOTELUS du Grand Théâtre.

« Après près de trois ans à développer le festival pour une édition en personne, c’est une programmation hautement bonifiée que nous sommes fiers d’offrir à l’occasion de nos retrouvailles. Cette programmation est plus internationale, diversifiée et à l’avant-garde que jamais », a indiqué, dans un communiqué de presse, Patrick Labbé, directeur du Phoque OFF.

L’artiste Vanille lancera son album folk La clairière, le 10 février, au Pantoum.

Le 11 février, METZ s’arrêtera à Québec après cinq années d’absence, à L’ANTI Bar & Spectacles avec sa tournée 10e anniversaire. Le trio canadien sera accompagné par la formation québécoise Fuudge en première partie.

Dans le Métavers

Le 12, toujours à L’ANTI, Le Winston Band lancera son nouvel album Winston Express en compagnie des formations La Patente et Margaret Tracteur, à l’occasion du Mardi gras.

Le 14, on pourra voir Éric Blanchard et sa formation Rick et les bons moments à l’Ampli de Québec.

Au Pantoum le 17 février, on pourra assister au doublé Milanku et Jessica Moss, qui fait partie de la formation Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra & Tra-La-La Band et du Black Ox Orkestar. Elle a lancé en 2022 l’opus Galaxy Heart sous l’étiquette Constellation.

Yoo Doo Right mettra un terme à cette 9e édition du Phoque OFF, le 17 février, au Pantoum, avec Gus Englehorn en première partie.

Une soirée dans le Métavers, avec des artistes québécois et canadiens prometteurs, sera aussi présentée en ligne le 21 février à 20 h.

►Les billets journaliers et passeports sont en vente sur phoqueoff.com.