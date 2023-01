Vieillissement de la population: cinq ans pour adapter le système de santé

Avec la population vieillissante, il faut adapter rapidement le système de santé gériatrique pour faire face à la situation d’ici cinq ans, estime un médecin.

Après avoir quitté le milieu hospitalier, le Dr Stéphane Lemire, gériatre, s’est lancé dans la gériatrie sociale afin d’offrir aux aînés des soins et services à domicile. «Il faut aider les gens à régler leurs problèmes avant qu’il soit trop tard et comprendre que vieillir c’est beau, c’est une opportunité, c’est un cadeau», a-t-il mentionné sur les ondes de QUB Radio.

Ainsi, il y a bientôt 10 ans, le médecin a créé la fondation AGES dans le but de «développer un modèle de gériatrie sociale qui permet de faire du maintien à domicile ou des soins à domicile en mode préventif, en mode action».

«C’est vraiment dans le but d’être sur le terrain et de régler les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent et qu’ils nécessitent qu’une personne soit hospitalisée, par exemple. C’est un peu ça l’idée de départ», a expliqué le Dr Lemire.

Dans cette optique, des sentinelles, c’est-à-dire des personnes qui côtoient au quotidien des personnes âgées, sont formés pour comprendre les principaux signes de vieillissement normal, accéléré ou pathologiques et pour savoir repérer les situations qui nécessitent une intervention.

Les sentinelles vont «lever le flag» et c’est les navigateurs qui vont poursuivre les observations afin d’orienté la personne vers les services et soins appropriés, a précisé le gériatre.

Implanté la gériatrie sociale à travers le Québec

Le temps presse pour implanter ce type de service à travers le réseau de santé puisque de plus en plus de personnes sont retraités et nécessitent des soins liés au vieillissement, estime le Dr Stéphane Lemire.

«Ce qu’on sait, c’est qu’il y a une volonté d’aller de l’avant avec plus de gériatrie sociale, de développer ça à plus large échelle. On a fait beaucoup de chemin dans les dernières années par rapport à ce que c’était avant 2018 [...] On est à une phase où on pourrait déployer ça à l’échelle du Québec, dans les 93 [CLSC] de la province», a-t-il dit.

Selon lui, le Québec est en mesure d’y arriver puisque le gouvernement a prouvé avec la pandémie qu’il était capable de s’adapter rapidement à de telles situations et ce malgré les faux pas qu’on a vu avec la COVID-19.