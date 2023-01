ST-HILAIRE, Eusthel



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 décembre 2022, à l'âgé de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Eusthel St-Hilaire, épouse de feu monsieur Marcel Arsenault, conjointe de monsieur Normand Mondor, fille de feu monsieur Léopold St-Hilaire et de feu dame Adrienne Bégin. Originaire de Lévis, elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances,, de 13h30 à 15h30, àLes cendres de madame St-Hilaire seront déposées au cimetière de Saint-Pierre-aux-Liens au printemps. Elle laisse dans le deuil ses quatre fils : feu Daniel (feu Nadine Desbiens), Michel (Marie-France Paré), Luc (Christine Verret) et Benoît (Nathalie Mailloux); ses petits-enfants : Émilie (Francis Richard), Caroline (Jean-François Lévesque), Alexandre, David, Sarah-Anne, Élizabeth et Jérémie; ses arrière-petits-enfants : Vincent, Nicolas, Raphaël et Victoria; ses frères et ses sœurs : feu Gérard (Alfredine Grondin), Hélène (feu Henri Beshro), Roger (Claudine), Évangeline (Dick Mixer), Rémi (Suzanne Boudreau) et feu Raymond (Diane Lavoie), neveux, nièces, autres parents et amis(es). Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul.https://ssvp.ca/fr/faire-un-don/don-materiel/