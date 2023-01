Aide pour femmes âgées qui cherchent un homme

Je m’adresse aux femmes qui se plaignent d’être incapables de se trouver un compagnon de vie. De retour de mon cours du vendredi après-midi dans l’autobus, j’ai demandé à la professeure avec qui je partageais un siège, si par hasard elle connaissait un homme de mon âge. Après lui avoir un peu décrit mes goûts, elle répondu : il y a mon père !

Grâce à elle, on a échangé nos photos la semaine suivante et on a pris rendez-vous. On se fréquente régulièrement depuis. J’adore ce monsieur rieur qui fait du transport bénévole dans ses temps libres. Le secret : il suffit juste d’oser.

Pauline, 76 ans

Comme vous le dites si bien, il faut oser. Comme la capacité d’oser est loin d’être donnée à tout le monde...plusieurs candidates restent sur le bas-côté de la route, à attendre un miracle qui ne vient jamais.