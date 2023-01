Bon départ pour la collecte des résidus alimentaires

Plus de 80 000 résidences de Québec ont reçu leur ensemble de départ pour les résidus alimentaires et la Ville constate que les citoyens participent activement à la nouvelle collecte.

Les premiers bacs et sacs mauves ont été livrés gratuitement en novembre. Depuis, la distribution a été complétée dans les arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg et elle est en cours dans l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, ce qui correspond au calendrier prévu. D’ici avril, toutes les résidences devraient en être dotées.

La Ville de Québec surveille activement le déploiement de la campagne et les premiers constats laissent présager une bonne participation des citoyens.

La quantité de matières reçues augmente au même rythme que la distribution des bacs, « ce qui illustre une bonne participation », indique la porte-parole de la Ville, Mireille Plamondon. De plus, « la quantité moyenne récupérée par sac atteint les cibles, le désensachage des sacs se passe bien et la qualité du tri des citoyens est bonne ».

Peu de plaintes

D’ailleurs, « très peu » de personnes ont refusé le bac et le nombre de plaintes liées à cette nouvelle collecte est très faible, remarque-t-on : à peine 0,5 % des résidents qui ont reçu le matériel.

Néanmoins, la Ville garde un œil sur le contenu de ses camions à déchets et sur ce qui entre au centre de tri, « afin de détecter la présence de contenants et de sacs jetés ».

Bacs jetés

C’est ce qui a permis de constater que des personnes ont choisi de jeter leur bac de cuisine au recyclage. Un petit nombre, moins de 10, s’est retrouvé au centre de tri, révèle Mme Plamondon. À l’incinérateur, « très peu de contenants et de rouleaux de sacs y ont été observés ».

La distribution de près de 300 000 kits au total coûtera à la Ville un peu plus de 1,8 million $.