CH : Mike Matheson très proche d’un retour

Le défenseur du Canadien de Montréal Mike Matheson s’est présenté à l’entraînement avec un chandail de joueur régulier, vendredi à Brossard, de sorte qu’il pourrait renouer avec l’action en fin de semaine.

Le Québécois n’a pas joué depuis le 17 décembre à cause d’une blessure au bas du corps, mais son attente semble tirer à sa fin. Contrairement aux jours précédents, il a patiné avec un dossard autorisant les contacts, ce qui laisse présager un retour à la compétition. Ses coéquipiers visiteront les Islanders, samedi, et les Rangers le lendemain durant un séjour dans la région de New York.

Matheson a inscrit six points en 10 rencontres cette saison.