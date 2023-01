Classement des espoirs LNH: pas de surprise au premier rang

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé vendredi sa liste de mi-saison en vue du prochain repêchage amateur, et sans grande surprise, Connor Bedard est au sommet chez les patineurs nord-américains.

Le jeune Britanno-Colombien devance à ce chapitre les attaquants Adam Fantilli (Université du Michigan), William Smith et Ryan Leonard (programme de développement américain), ainsi que Brayden Yager (Warriors de Moose Jaw).

Bedard, pressenti comme le premier choix du repêchage de 2023 depuis plusieurs années, continue d’impressionner dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL). Le produit des Pats de Regina a inscrit 70 points en 29 matchs cette saison, lui qui est en voie de battre sa marque personnelle de 100 points établie l’an dernier.

Comme si ce n’était pas suffisant, le joueur de centre de 17 ans a récemment mené le Canada à la conquête de la médaille d’or au Championnat du monde junior. Bedard a battu un record du pays avec 23 points, dont neuf buts, en seulement sept rencontres.

«Connor Bedard a relevé tous les défis au cours des trois dernières années et il a excellé grâce à son incroyable talent. Il l’a fait chaque fois en étant l’un des plus jeunes joueurs de l’équipe. À l’édition de cette année des Mondiaux juniors, il a encore démontré qu’il était un joueur de caractère. La planète hockey a pu voir ses qualités de leader et le mener son équipe à la médaille d’or», a indiqué sur le site NHL.com le vice-président de la Centrale de recrutement du circuit, Dan Marr.

Carlsson en hausse

Tandis que plusieurs voient depuis longtemps le Russe Matvei Michkov être sélectionné après Bedard, les experts du circuit Bettman ont placé le Suédois Leo Carlsson au premier rang chez les patineurs internationaux.

Celui qui évolue cette saison à Orebro, dans la ligue élite de son pays, a amassé 15 points en 26 matchs. Il a aussi aidé la Suède à atteindre les demi-finales du Championnat du monde junior avec six points en sept parties.

«La grande différence entre [Carlsson et Michkov] en ce moment sont les circonstances, puisque Carlsson est dans un environnement positif pour s’améliorer et se développer, alors que Michkov a raté des matchs à cause d’une blessure et a changé d’équipe. Une bonne et constante deuxième moitié de chacun déterminera qui sera numéro 1 sur la liste finale», a expliqué Marr.

Michkov n’a pas joué cette saison en Ligue continentale, ayant été prêté au club de Sotchi par le SKA de Saint-Pétersbourg. Il n’a pu prendre part au Mondial junior en raison du bannissement de la Russie par l’IIHF.

Le défenseur Axel Sandin Pellikka (Skelleftea), le joueur de centre Dalibor Dvorsky (AIK) et l’ailier gauche Eduard Sale (Brno) complètent le top 5 international.

Par ailleurs, 33 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec font partie de la liste. L’ailier Ethan Gauthier (14e, Phoenix de Sherbrooke), l’arrière Étienne Morin (24e, Wildcats de Moncton) et le pivot Mathieu Cataford (27e, Mooseheads de Halifax) sont les Québécois les mieux classés selon la LNH.