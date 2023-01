De la romance pour Stréliski

L’attente est terminée. Quatre ans et demi après Inscape, Alexandra Stréliski annonce pour le 31 mars la sortie de Néo-Romance. Le disque prendra ses distances avec le mouvement néo-classique auquel la pianiste a souvent été associée.

Fini le néo-classique, place au néo-romantisme. C’est principalement en Europe, plus précisément à Rotterdam, aux Pays-Bas, qu’Alexandra Stréliski a enregistré son nouvel album.

Dans un communiqué envoyé aux médias, la musicienne raconte avoir exploré son passé familial et suivi ses racines – elle a un père français et sa famille a des origines juives polonaises – dans ce séjour sur le Vieux Continent. À Paris, dans une bibliothèque, elle s’est aussi plongée dans les compositions de l’ère romantique.

« Je suis vraiment une romantique, dans le sens où j’exprime mon monde intérieur afin de mieux comprendre le monde qui m’entoure, mentionne-t-elle dans ce communiqué. Alors je me concentre sur l’idée du néo-romantisme musicalement, mais aussi en tant que forme de méditation. »

Fascinée par le romantisme

Alexandra Stréliski confie être fascinée par « le romantisme, les romantiques et leur relation “super sombre” avec la nature » et s’est demandé les significations de tout cela avec notre monde moderne.

« Le passé, la liberté sans restriction, le dévouement à la beauté – tous ces grands thèmes romantiques, mais exprimés de façon post-moderne. Comment peut-on demeurer dans cet imaginaire malgré l’époque de peur et de désillusion dans laquelle on vit ? C’est la prémisse et le contexte de l’album. »

La pianiste a profité de cette annonce aujourd’hui pour lancer un nouvel extrait, Élégie, « une chanson triste remplie d’amour pur. »

L’album Néo-Romance, d’Alexandra Stréliski, sortira le 31 mars simultanément sur les étiquettes Secret City Records, au Canada, et XXIM Records, ailleurs dans le monde.