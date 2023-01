Des réponses à vos questions (1re partie)

Voici venu le traditionnel moment de répondre à vos questions chères lectrices et chers lecteurs.

Q. J’adore la coriandre et j’ai tout essayé pour la cultiver, mais je ne réussis jamais à la conserver. Si vous pouviez m’expliquer comment la semer ou comment cultiver un plant acheté en pépinière, je vous en serais bien reconnaissante.

Mme Desourdy

Photo Medical News Today

R. Tout d’abord, je dois vous dire que la coriandre est une annuelle. D’autre part, par temps chaud durant l’été, la coriandre a la fâcheuse manie de fleurir et de produire des semences très rapidement, ce qui diminue alors la qualité gustative de son feuillage.

Pour toujours avoir de la coriandre fraîche à portée de main, voici ce qu’il faut faire.

Effectuez votre premier semis directement au jardin, une ou deux semaines après la date du dernier gel. Ses semences doivent être recouvertes d’environ 5 mm de terreau. La température optimale de germination se situe entre 13 et 18 °C. Ensuite, je vous recommande de faire des semis successifs, à trois ou quatre semaines d’intervalle, jusqu’à la fin de l’été.

Je vous recommande de la planter en pleine terre ou dans un pot disposé à la mi-ombre, bien protégée des chauds rayons du soleil d’après-midi. Puisque le manque d’eau peut induire sa floraison, il est préférable d’installer un paillis à la base de la coriandre afin que l’humidité du sol reste constante.

Lorsque la coriandre monte en graines et que ses ombelles prennent une teinte brune, vous pouvez les couper et les placer à l’envers dans un sac de papier. En les entreposant dans un endroit chaud et sec, elles continueront leur maturation et tomberont au fond du sac. Recueillez ensuite les semences et conservez-les dans un bocal de verre jusqu’au printemps suivant.

Q. J’ai un pommier qui présente des symptômes qui augmentent chaque année. Les branches noircissent et les feuilles brunissent. Venez à mon aide svp, j’ai peur de perdre mon arbre !

M. Bonneville

Photo Good Fruit Grower

R. Mauvaise nouvelle ! Votre arbre semble être affecté par une terrible maladie appelée brûlure bactérienne. Cette maladie causée par la bactérie Erwinia amylovora est généralement mortelle et se propage aisément lorsque la température est humide par les outils de taille ou, malheureusement, par les insectes pollinisateurs.

La brûlure bactérienne se manifeste d’abord par le flétrissement et le dessèchement des fleurs et des feuilles ; elles prennent alors une teinte brun foncé et restent accrochées aux branches. Ensuite, l’extrémité des jeunes tiges flétrit et meurt. Lorsque les plus grosses branches et le tronc sont atteints, la mort de l’arbre est presque assurée. Chez certaines plantes, les parties infectées laissent parfois échapper un liquide de couleur miel contenant la bactérie.

Aucun traitement ne s’avère efficace pour contrer cette maladie. Toutefois, un bactéricide, la streptomycine, peut contrôler un peu ce problème. Seul un arboriculteur certifié peut effectuer un traitement avec ce produit – pour trouver un arboriculteur dans votre région, rendez-vous sur le site internet siaq.org. Vous pouvez toutefois tenter de sauver vos arbres en élaguant leurs branches infectées. Taillez-les à environ 60 cm sous l’endroit où les symptômes sont visibles. Effectuez la taille par temps sec et n’oubliez pas de bien stériliser vos outils avec de l’alcool entre chaque coupe. Si la maladie a malheureusement atteint de grosses branches et le tronc, je vous conseille alors d’arracher la plante avec un maximum de racines et de la jeter aux ordures ou de la brûler. Évitez de replanter des végétaux faisant partie de la famille des rosacées à cet endroit.