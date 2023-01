Des textos qui disent tout

Texto d’Yvon Michel le 11 juillet 2020 : « Bon matin Réjean c’est tout un article que tu as publié. C’est brillant et extrêmement bien fait ! Merci infiniment » :

« Texto : 2020 : L’article de (XXX) est un vrai gâchis. Je leur avais dit qu’Adonis devait te parler à toi ! Tu as fait des dizaines d’entrevues avec Adonis et tu aurais été capable de bien le cerner et de poser les bonnes questions parce que tu le connais bien. (XXX) est certainement un bon journaliste, mais je ne crois pas que dans toute sa carrière il ait fait un seul article de fond sur lui ! Il n’avait pas juste les bonnes balises pour faire un bon article comme toi tu en étais capable !!! »

Texto 23 novembre 2019 : « Très beaux tes textes, merci ! »

Texto 31 janvier 2019 : « Encore très beau et très pertinent ton article de ce matin ! Je suis heureux que vous soyez ici toi et Mathieu ».

Texto 23 octobre 2021 : « Salut Réjean

Merci pour ta couverture toute la semaine !!

Des columnists de ta race il ne s’en fabrique plus !! »

Texto 25 juillet 2022 : « Vraiment hot ce que tu as écrit. Et avec toutes les photos ! »

Bon, j’arrête, la cour déborde. Je rougis. Mais il y en a des dizaines de pages de ces textos juste pour les dernières années. Pour des séries de chroniques sur Adonis Stevenson, avant et après son terrible accident, sur Eleider Alvarez, Oscar Rivas, Marie-Ève Dicaire même si je trouvais que certains de ses combats ne levaient pas, Kim Clavel et les autres.

Vous comprendrez que je suis un peu mêlé quand le promoteur Yvon Michel vide son fiel en hurlant (par écrit !!!) que pendant toutes ces années, j’ai essayé de le détruire lui et son entreprise. Mais en fait, je m’y attendais. Au moins deux de mes consœurs avaient déjà eu droit à ce genre de réaction.

J’en conclus que tu es bon quand tu écris qu’Yvon Michel est bon que tu es un sale et un morpion quand tu écris qu’Yvon Michel est moins bon.

LES COLOMBIENS RIVAS ET ALVAREZ

En fait, c’est une chronique sur Oscar Rivas et aussi sur Eleider Alvarez qui a déclenché la fureur du promoteur.

J’ai écrit une chronique quand j’ai appris que Rivas (blessé à œil) ne pouvait pas se battre à Verona le 14 janvier parce que ça m’a brisé le cœur.

Il était champion du monde depuis le 22 octobre 2021 sans avoir eu la chance de défendre son titre une seule fois. Sans entrée d’argent substantielle avec deux familles à nourrir. Eleider Alvarez est dans une situation aussi précaire. J’ai écrit que les deux hommes avaient leur part de responsabilités, que leur gérant en avait aussi et que le promoteur devait être inclus dans ceux qui ont contribué à cet état.

J’ai écrit après avoir eu des dizaines de conversations et d’entrevues avec Rivas, Alvarez et toutes les sources proches d’eux et les intervenants de l’industrie. Incluant Stéphane Lépine et Yvon Michel. Le promoteur, selon ses vieilles tactiques, fait des grands sparages et se plaint. Mais personne d’autre que lui n’a contredit le portrait que j’ai dressé.

Tout ce travail, c’est pour chroniquer sur les sujets qui me paraissent intéressants pour les lecteurs.

ET LE CONFLIT D’INTÉRÊTS ?

On se connaît bien, le promoteur et le chroniqueur. On a passé des heures et des heures, des jours et des semaines en moto partout aux États-Unis et au Canada. La plupart du temps avec son ami Marcel Aubut et les autres membres du groupe.

Pour essayer de m’atteindre, il attaque ma femme Julie Bertrand. En se plaignant que je suis en conflit d’intérêts.

On va mettre ça clair. Julie est une survivante du cancer. En fait, deux cancers du sein et des ganglions. Elle a subi une ablation complète du sein gauche et de douze ganglions et toute une panoplie de traitements pour des effets secondaires.

Elle n’a pas monnayé son cancer. Elle et Danielle Ceccini ont passé des heures et des heures à me guider et à m’accompagner dans l’écriture de Lance et Compte, le grand duel où Suzie Lambert avait un cancer du sein. Généreusement.

Elle a été choyée qu’un extraordinaire chirurgien, le Dr Alain Gagnon, réussisse une reconstruction Dieppe de son sein. Je le remercie tous les soirs.

Cette survivante ardente aime la vie qu’elle a failli perdre. Elle aime la vie, la boxe et les athlètes qui souffrent tant dans ce sport violent.

Quand Camille Estephan a lancé Punching Grace avec sa fille Emmanuelle, il a offert à Julie de produire des documentaires. Elle m’avait vu à l’œuvre et avait appris sur le tas.

Avec Simon René et Marc Danis, qui connaissent de superbes carrières après leur aventure avec Punching Grace, elle a produit 37 émissions des Columnists et une vingtaine de documentaires dont onze ont été présentés à TVA Sports. Simon et Marc sont allés à Edmonton, à Victoria, à Londres, à Manchester, à Las Vegas ou à Verona. Un trip fabuleux que personne n’oubliera jamais. Moi, j’étais le barman le dimanche après-midi à la grande table de la salle à manger. Vingt préproductions de documentaires ont également produit vingt bouteilles de Bordeaux 2005 que j’avais conservées précieusement.

Julie Bertrand a demandé que sa rémunération soit versée en argent et en actions du réseau. Elle y croyait. Ç’a donné 20 pour cent.

Puis, elle a eu une inquiétude de récidive et des examens en médecine nucléaire l’ont forcée à ralentir.

Pendant toutes ces années, je recevais texto de remerciements par-dessus texto de félicitations. Et je faisais ma job de chroniqueur.

ET KIM CLAVEL

C’est petit, le monde de la boxe au Québec. Deux jours avant de commenter en direct à RDS le combat de son ancien protégé Artur Beterbiev (qui l’avait quitté pour Top Rank), Yvon Michel avait tenté de faire annuler ce combat avec une menace d’injonction. Par ailleurs, sur Punching Grace, l’analyste régulier était nul autre que le partenaire d’Yvon Michel, Bernard Barré.

Moi, je ne suis pas en conflits d’intérêts. Mais pour ne pas prêter flanc à quoi que ce soit de qui que ce soit et laver plus blanc que blanc, j’ai demandé à ma spectaculaire Julie si elle acceptait de se départir de son bloc d’actions. Ça lui brise le cœur, mais elle a accepté. Ça va être fait dans les prochains jours puisqu’elle m’accompagne à Londres pour le combat d’Artur Beterbiev, le Montréalais le plus négligé du sport.

Mais personne ne peut lui enlever le droit de vivre et elle complétera un super documentaire sur Makhmudov (d’Eye of the Tiger) pour TVA Sports avant son départ.

Hier, elle a appris qu’elle devrait subir un autre traitement en radiothérapie.

Pour compléter, je veux souhaiter une belle victoire à Kim Clavel. Ça va être bon pour elle, pour GYM et pour les boxeurs qui espèrent pratiquer leur sport.

Mais je le souhaite pour une raison supplémentaire. Puisque c’est le matin des confidences, je suis le mentor pour ne pas parler de dirigeant bénévole, de la collection de livres pour jeunes Raconte-Moi. Mathias Brunet a déjà écrit la bio de Marie-Ève Dicaire que j’avais commandée et Katherine Harvey-Pinard, une brillante jeune journaliste, va remettre son manuscrit lundi matin après avoir écrit un dernier chapitre pour la bio de Kim Clavel. Les deux sont avec GYM.

Le livre va être bien meilleur avec une fin victorieuse.

Merci de votre longue et patiente attention.