Destinations ski de fond

Pour pratiquer leur sport préféré sans interruption en cet hiver marqué par les faibles précipitations de neige, les vents et les épisodes de pluie, les fondeurs n’hésitent pas à bonifier leur carnet d’adresses. Voici quelques destinations de ski de fond en périphérie de Québec.

Sentier des Caps de Charlevoix

Photo fournie par Sentier des Caps de Charlevoix

Situé à 800 mètres d’altitude au cœur de la forêt habitée du Massif, l’accueil du Sentier des Caps de Charlevoix (61, chemin du Massif, Petite-Rivière-Saint-François) s’enneige tôt en saison. Ses 35 km de pistes de ski de fond (majoritairement classique) se faufilent entre des arbres vieux de 400 ans et croisent trois refuges pour s’y réchauffer et même y dormir. Deux d’entre eux profitent d’une vue éblouissante sur le fleuve, L’Isle-aux-Coudres, les Éboulements et la rive sud, offrant une magnifique récompense aux fondeurs qui empruntent les sentiers vallonnés.

► sentierdescaps.com

Ski de fond Stoneham

Photo fournie par Ski de fond Stoneham

Né d’une initiative bénévole en 2021, Ski de fond Stoneham (56, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury) déploie ses sentiers sur le terrain du club de golf du même nom, dont le dénivelé relativement plat fait le bonheur des fondeurs de tous les niveaux. Ceux-ci ont accès à plus de 15 km de pistes accessibles en pas classique et à près de 7 km destinés au pas de patin. Puis dès qu’elle sera ouverte, la forêt enchantée charmera les tout-petits.

► skidefondstoneham.ca

Camp Mercier

Photo fournie par Sépaq

Situé dans la réserve faunique des Laurentides (km 94, route 175), le Camp Mercier jouit de conditions d’enneigement qui comblent les amoureux de l’hiver. Les fondeurs s’y rendent pour parcourir ses 50 km de pistes classiques et ses 20 km de pistes privilégiées par les amateurs du pas de patin. Le nouveau camp Mercier offre la location d’équipement de ski pour s’aventurer dans la forêt boréale.

► sepaq.com/rf/lau/camp-mercier/

Parc régional du Massif du Sud

Photo fournie par Stéphanie Allard/Tourisme Chaudière-Appalaches

Avec plus de 24 km de pistes multifonctionnelles (ski de fond classique et fatbike) bordées de refuges chauffés, le Parc régional du Massif du Sud (300, route du Massif, Saint-Philémon) offre la possibilité de prolonger les plaisirs que procure le ski, en passant une ou plusieurs nuits dans les hébergements nichés au milieu d’une forêt ancienne. Adoptant le pas classique, les fondeurs admirent les panoramas enneigés et les cours d’eau tout en pratiquant leur sport préféré.

► massifdusud.com/activites/skidefond

Station touristique Duchesnay

Photo fournie par Sépaq

À travers les érablières et les tourbières de la forêt de Duchesnay, puis en bordure du majestueux lac Saint-Joseph se dessinent les 36 km de sentiers destinés au pas classique et les 25 kilomètres réservés au pas de patin que propose la Station touristique Duchesnay (140, montée de l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier). Lorsqu’une escapade en ski de fond prend des airs de vacances, les divers hébergements sur place permettent de prolonger son séjour.

► sepaq.com/ct/duc/