En route vers le Super Bowl LVII: que la vraie saison commence!

Après plus de quatre mois d’une saison âprement disputée, place aux matchs sans lendemain ! La seule certitude est qu’un nouveau champion sera couronné au Super Bowl 57, le 12 février en Arizona, puisque les Rams sont déjà hors de la course. Les 14 équipes entament la mission finale cette semaine. C’est le moment des prédictions.

• À lire aussi: Bilan de fin de saison de la NFL: les honneurs individuels

• À lire aussi: NFL: retour sur les prédictions du début de saison

JAMAIS DEUX SANS TROIS

Seahawks de Seattle (9-8) | 49ers de San Francisco (13-4)

Les Seahawks sont en séries et c’est déjà un énorme bonus. Les 49ers ont de bien plus grandes aspirations. À deux reprises cette saison, les Niners ont eu le dessus et tout indique que le scénario du troisième duel ne changera pas.

Les Seahawks sont au meilleur de leur forme quand ils peuvent courir avec Kenneth Walker III, mais les 49ers ne concèdent que 77,7 verges au sol par match. Quand les Seahawks courent pour moins de 75 verges, leur fiche est de 0-5.

Il est vrai qu’à son premier départ en carrière en séries, le jeune quart des 49ers Brock Purdy pourrait être victime de sa nervosité, mais l’entraîneur-chef, Kyle Shanahan, s’assurera de lui en mettre un minimum sur les épaules.

Il y aura de courtes passes à ses valves de sécurité comme Christian

McCaffrey, George Kittle et Deebo Samuel, qui se chargeront de gagner les verges nécessaires après l’attrapé. Il y aura aussi le jeu au sol performant qui sera opposé à la défense des Seahawks, qui a donné le troisième plus haut total de verges terrestres (150,2 par match). Cette approche prudente, mais musclée, ouvrira le jeu pour la longue passe occasionnelle.

C’était beau, Geno Smith et les Seahawks, mais il est encore trop tôt pour la prochaine étape.

MA PRÉDICTION : Seahawks 16 | 49ers 28

▶ Samedi 16 h 30

LE FUTUR À L’ŒUVRE

Chargers de Los Angeles (10-7) | Jaguars de Jacksonville (9-8)

À sa troisième saison, à 24 ans, le quart-arrière Justin Herbert vit la suite logique de sa carrière avec les Chargers. Son vis-à-vis chez les Jaguars, Trevor Lawrence, a connu un essor grandiose à sa deuxième saison. C’est une partie de l’avenir de la NFL qui se joue dans le présent.

Les Jaguars ont pourtant été effroyables en première moitié de saison, mais de leurs deux seules victoires à leurs huit premiers matchs, une a été enregistrée de façon convaincante par 38-10 face aux Chargers. Ils avaient couru 36 fois, pour 151 verges, et c’est là le talon d’Achille des Chargers, qui ont concédé 145,8 verges au sol par match. Pire encore, leur moyenne de 5,4 verges concédées par portée est la pire pour une équipe de la NFL en une saison depuis 1959, selon CBS !

Il faut dire que dans ce premier duel inégal, Justin Herbert jouait en dépit d’une blessure aux côtes toute fraîche et le receveur Keenan Allen manquait à l’appel. Le duo sera en forme cette fois-ci. Même si le dangereux receveur Mike Williams sera absent, Herbert paraîtra bien contre la cinquième pire défense aérienne du circuit.

La défense des Chargers a aussi gagné en crédibilité au fil de la saison. Cinq fois lors des sept derniers matchs, elle n’a pas donné 100 verges par la course. Quatre fois, elle a concédé 17 points ou moins.

MA PRÉDICTION : Chargers 31 | Jaguars 24

▶ Samedi 20 h 15

PAS DE CHANCE

Dolphins de Miami (9-8) | Bills de Buffalo (13-3)

Ce duel avait tout pour être palpitant : une rivalité de division, deux attaques regorgeant de joueurs talentueux et un programme double partagé cette saison. Or, les Dolphins s’amènent dans l’environnement hostile de Buffalo avec Skylar Thompson, leur troisième quart-arrière.

Même avec Tua Tagovailoa, qui se remet de sa troisième commotion cérébrale, il aurait fallu un match parfait. Le seul espoir des Dolphins est maintenant de contrôler l’horloge en courant à répétition. À la semaine 15, quand ces deux équipes se sont affrontées, c’est ce qu’ils ont fait en gagnant 188 verges au sol.

L’attaque s’annonce toutefois unidimensionnelle avec Thompson aux commandes. Dommage, car avec Tyreek Hill et Jaylen Waddle pour capter des passes, c’est comme laisser deux rutilantes Ferrari au garage.

De leur côté, les Bills ont remporté leurs sept derniers matchs avec une attaque qui a été plus diversifiée qu’en début de saison. Depuis la semaine 8, ils ont en effet gagné 159 verges au sol par match.

Ils misent bien entendu sur Josh Allen, apte à faire des ravages autant avec son bras canon qu’avec ses aptitudes par la course. Justement, face à des quarts-arrière mobiles, les Dolphins en ont bavé cette saison. Allen a gagné 77 verges il y a un mois, tandis que Lamar Jackson (119 verges) et Justin Fields (178 verges) ont aussi fait des dégâts.

MA PRÉDICTION : Dolphins 10 | Bills 27

▶ Dimanche 13 h

FLAMMÈCHES EN VUE

Giants de New York (9-7-1) | Vikings du Minnesota (13-4)

Ces deux équipes s’étaient livré un duel de tous les instants, remporté in extremis par les Vikings, à Noël. Autant les Bleus que les Mauves ont donné des sueurs froides à leurs partisans toute la saison avec des matchs serrés.

D’ailleurs, la saison a été bizarre pour ces deux équipes, au point où il s’agira seulement du quatrième duel éliminatoire dans l’histoire qui opposera deux formations ayant donné plus de points qu’elles en ont marqué.

Les Vikings devront se méfier de Kayvon Thibodeaux et du front défensif des Giants. Leur bloqueur à droite Brian O’Neill sera absent et le centre Garrett Bradbury devrait jouer, mais il se remet d’une blessure. Sous pression, Kirk Cousins prend parfois d’horribles décisions. Reste qu’avec Justin Jefferson, KJ Osborn et TJ Hockenson, il a tout pour attaquer la défense aérienne des Giants, qui pointe en milieu de peloton (14e).

Défensivement, les Vikings misent sur un front pouvant harceler Daniel Jones, mais ils ont été maintes fois charcutés par la passe. Les Giants, toutefois, ne misent pas sur des receveurs dominants. Leur meilleur ailier espacé, Darius Slayton, n’a capté que 46 passes. Le porteur Saquon Barkley devra être le centre d’attention.

Malgré leur vulnérabilité défensive, les Vikings peuvent contrôler cette menace et à la maison, ils sont souvent en contrôle avec un dossier de 8-1.

MA PRÉDICTION : Giants 26 | Vikings 30

▶ Dimanche 16 h 30

UN ABSENT DE TAILLE

Ravens de Baltimore (10-7) | Bengals de Cincinnati (12-4)

Les Ravens seront de nouveau privés de leur plus menaçant joueur, le quart-arrière Lamar Jackson. Même son remplaçant, Tyler Huntley, a une épaule amochée et sa présence n’est pas encore confirmée. C’est deux énormes tuiles !

Depuis que Lamar Jackson a subi une blessure au genou le 4 décembre, l’attaque des Ravens n’a pas inscrit plus de 17 points en un match. D’ailleurs, le diagnostic initial concernant Jackson était une absence de trois semaines, mais la blessure semble plus grave que prévu, selon le quart-arrière, qui a parlé lui-même de son état, plutôt que l’équipe. Bisbille en vue pour la négociation de contrat à venir ?

Chez les Bengals, Joe Burrow s’était amusé comme un petit fou l’an passé face aux Ravens, mais cette saison, il a été limité à 216 verges en moyenne lors des deux duels. Il faut noter qu’il sera privé de deux joueurs de ligne offensive partants, ce qui pourrait rappeler de douloureux souvenirs d’il y a un an, quand il servait trop souvent de nourriture aux fronts défensifs adverses.

La défense des Ravens leur assure d’être au moins compétitifs, mais c’est à l’attaque qu’il va manquer d’essence dans le réservoir. Le jeu au sol est leur unique salut, mais les Bengals sont septièmes contre la course avec les imposants plaqueurs DJ Reader et BJ Hill. Ce sera une neuvième victoire de suite pour les Tigrés, dans leur jungle animée.

MA PRÉDICTION : Ravens 13 | Bengals 27

▶ Dimanche 20 h 15

LA SURPRISE DU WEEK-END

Cowboys de Dallas (12-5) | Buccaneers de Tampa Bay (8-9)

D’un côté, plusieurs se disent que les Buccaneers n’ont rien à voir en séries avec leur fiche négative et leurs ennuis offensifs répétés cette saison. De l’autre côté, il y a les détracteurs des Cowboys, qui se feront plaisir de noter que depuis leur dernier Super Bowl en 1995, leur fiche en séries de 4-11 incite peu à la confiance.

Il faut aussi noter que les Cowboys, après un départ fracassant cette saison, ont terminé avec deux défaites à leurs quatre derniers matchs. Ils sont beaucoup trop négligents avec le ballon, eux qui ont commis 16 revirements depuis leur congé à la semaine 9. Lors des sept derniers matchs, Dak Prescott n’a pas bien paru avec 11 interceptions, le plus haut total parmi les quarts-arrière pendant cette période.

Plusieurs ont aussi souligné leurs ennuis cette saison sur le gazon naturel, avec une fiche de 1-4 cette saison. Dans ces matchs, ils ont concédé 27,2 points, en comparaison à 17,1 sur les surfaces synthétiques. Trois fois dans ces cinq matchs, ils ont gagné moins de 100 verges au sol.

Tout n’est pas au beau fixe non plus chez les Bucs, mais Tom Brady a plutôt bien paru en fin de parcours. En carrière, il montre un dossier de 7-0 face aux Cowboys, dont une victoire de 19-3 en début de saison.

MA PRÉDICTION : Cowboys 17 | Buccaneers 20

▶ Lundi 20 h 15

* En congé cette semaine : Chiefs, Eagles

Résultats : Prédictions de la semaine dernière 9 en 16 (56,3 %) | Total cette saison : 176 en 271 (64,9 %)

Jeunes quarts à l’avant-plan

Dans la Conférence américaine, les clubs présents en séries ont tous misé dans les dernières années sur des quarts-arrière choisis en première ronde, dans la fleur de l’âge. C’est un autre monde dans la conférence nationale, même si quelques jeunes émergent aussi.

Au total, ce sont 10 quarts-arrière âgés de 28 ans et moins qui seront en vedette, sur les 14 présents. La précédente marque à ce chapitre était de huit, en 2012 et 2020.

C’est dans la Conférence américaine que l’afflux de sang neuf est vraiment frappant. Les sept équipes qualifiées ont opté dans les dernières années pour un quart-arrière en première ronde du repêchage.

Les Bengals, avec Joe Burrow en 2020, ainsi que les Jaguars, avec Trevor Lawrence un an plus tard, ont même opté pour leur homme de confiance avec le premier choix au total.

Les Bills (Josh Allen, septième au total en 2018), les Chiefs (Patrick Mahomes, dixième au total en 2017), les Chargers (Justin Herbert, sixième au total en 2020) et les Dolphins (Tua Tagovailoa, cinquième au total en 2020) ont aussi tous choisi dans le top 10 à cette position névralgique.

Photo AFP

Les Ravens ont attendu au 32e rang pour sélectionner Lamar Jackson, en 2018. Du lot, Tagovailoa et Jackson seront contraints d’observer en raison de blessures, mais leurs substituts sont aussi dans la mi-vingtaine.

Le plus frappant est que le doyen de ce groupe est Patrick Mahomes... à 27 ans !

Portrait différent

Dans l’association nationale, une seule des sept équipes a opté pour un pivot au premier tour, soit les Giants avec Daniel Jones, en 2019. Les Eagles et les Seahawks s’amènent avec Jalen Hurts et Geno Smith, des choix de deuxième ronde. Smith est toutefois un vétéran de 32 ans qui vit une renaissance inespérée avec sa quatrième équipe.

Sinon, les Vikings misent sur Kirk Cousins (choix de quatrième ronde), les Cowboys sur Dak Prescott (choix de quatrième ronde), les Buccaneers sur Tom Brady (choix de sixième ronde) et les 49ers sur Brock Purdy (choix de septième ronde). Les Niners ont opté pour le quart Trey Lance au premier tour l’an dernier, mais il est sur le carreau et Purdy prend admirablement bien le relais depuis qu’il a été catapulté dans l’action il y a six semaines.

Dans cette conférence, seulement trois quarts-arrière ont moins de 28 ans, dont Purdy, qui est arrivé sur la grosse scène par accident. C’est donc un tout autre portrait.

Pas faciles, les premières

S’il y a un exploit qui est difficile à accomplir pour un quart-arrière, peu importe l’âge, c’est de remporter un premier match éliminatoire, lorsque la pression est à son apogée.

Cette année, pas moins de sept quarts-arrière en seront justement à un premier départ, soit Skylar Thompson, Tyler Huntley, Trevor Lawrence, Justin Herbert, Daniel Jones, Geno Smith et Brock Purdy.

La mauvaise nouvelle, c’est que depuis 2002, les quarts-arrière qui connaissent leur baptême de feu au premier tour des séries présentent une fiche cumulative de 12 victoires et 35 défaites. La bonne nouvelle pour les Chargers et les Jaguars, c’est que leurs deux quarts-arrière en seront à un premier départ, ce qui signifie forcément que l’un d’eux aura l’occasion de redorer ce piètre dossier collectif.

Que les recrues de septième ronde Thompson, avec les Dolphins, et Purdy, avec les 49ers, se le tiennent aussi pour dit. Dans l’histoire des séries, seuls Russell Wilson (2012), TJ Yates (2011) et Shaun King (1999) ont été les pivots recrues à remporter un match en séries, malgré le fait qu’ils n’ont pas été choisis en première ronde du repêchage.

Voilà qui promet pour Thompson face aux puissants Bills, tandis que Purdy est pour sa part extrêmement bien entouré à San Francisco pour recevoir les Seahawks.

Quoi qu’il advienne, ce n’est certainement pas la dernière fois que plusieurs de cette bande de jeunes seront à l’œuvre. Dans la Conférence américaine particulièrement, les prochaines années promettent tout un spectacle aérien.

Dans l’instant présent, qui ira au Super Bowl, parmi tout ce beau monde ? Un vieux deux sur les Bills et les 49ers...