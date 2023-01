Grillades hivernales

Aussitôt que des marques de cuisson quadrillent un sandwich, un poisson ou une pièce de viande, on se met soudain à rêver au retour de l’été, et c’est ainsi que les grillades réchauffent notre mois de janvier.

Barbecue d’intérieur

Photo tirée du site web walmart.ca

Le gril électrique sans fumée Gotham Steel (12 X 10 pouces) offre aux mordus de la cuisson au barbecue la possibilité d’en profiter à l’année, à l’intérieur. Sa grille chauffante qui emprisonne l’huile et les graisses élimine la formation de fumée. Sa surface issue du mariage de titane solide et d’une céramique très lisse simplifie son entretien, puis chauffe de façon égale pour bien cuire et dorer les aliments.

► walmart.ca > 71,97 $

Tout-en-un

Photo tirée du site web arescuisine.com

Les plaques de cuisson du gril de contact Cuisinart ont été conçues pour éviter l’accumulation de gras et l’apparition de fumée. Ses commandes de température préprogrammées conviennent aux grillades de bœuf, volaille, poisson et porc en maximisant leur saveur. La température des deux plaques réversibles peut être contrôlée séparément. Son ramasse-gouttes amovible et ses plaques antiadhésives qui vont au lave-vaisselle rendent son nettoyage un jeu d’enfant. Aussi utile pour les crêpes et les paninis.

► arescuisine.com > 199,99 $

Grille et plaque géante

Photo tirée du site web lecreuset.ca

À la fois grille et plaque chauffante, cet ustensile de cuisine réversible offre aux cuisiniers une grande surface de cuisson pour s’amuser et reproduire la saveur du barbecue toute l’année.

Compatible avec toutes les sources de chaleur, cette plaque/grille en fonte durable présente une rétention de chaleur supérieure. Allongée (25 X 47 cm), elle peut accueillir de longues brochettes et des poissons entiers. Cet accessoire signé Le Creuset est idéal pour les repas familiaux !

► lecreuset.ca > 300 $

Poêle en fonte rouge

Photo tirée du site boutique.ricardocuisine.com

Tout ce qui frétille sur le barbecue pendant l’été peut être cuit dans cette poêle en fonte striée Ricardo de 32 cm de diamètre. De qualité professionnelle, elle distribue la chaleur uniformément. Ses trois couches d’émail noir au fini brillant facilitent le nettoyage et accroissent sa durabilité. Ses becs verseurs permettent d’égoutter l’excès de gras et de liquides, tandis que ses deux poignées rendent sa manipulation aisée.

► boutique.ricardocuisine.com > 69,99 $

Fajitas ensoleillées

Photo tirée du site web arescuisine.com

Déguster des fajitas pendant l’hiver réchauffera certainement les cœurs avec cet ensemble BBQ Devil de Danesco. Celui-ci comprend une planche de présentation en bambou, une mitaine et une poêle en fonte striée de 37 X 19 cm pour cuire puis servir la viande et les légumes divinement assaisonnés. Transportez-vous sous le soleil l’instant d’un repas !

► arescuisine.com > 29,99 $