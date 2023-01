K’Andre Miller, des Rangers de New York, s’élève maintenant au rang des défenseurs dominants de la LNH

NEW YORK | « Wow, wow, wow. » K’Andre Miller murmure le même mot en rentrant dans le vestiaire des Rangers dans le sublime Madison Square Garden.

Il reste encore sur l’adrénaline d’un but égalisateur alors qu’il ne restait que 0,9 seconde au tableau indicateur.

« J’ai entendu des applaudissements, je n’étais pas certain, mais j’ai levé la tête et j’ai regardé le tableau, a affirmé Miller. Il restait moins d’une seconde. C’est assez fou. »

Miller a marqué son cinquième but de la saison en déjouant Jake Oettinger des Stars de Dallas pour enflammer la bruyante foule à Manhattan. Les Rangers ont finalement gagné ce match défensif 2 à 1, jeudi soir, après un but d’Adam Fox en prolongation.

Dans le vestiaire des Rangers, Miller était déjà le sujet de conversation avant son entrée.

« Il a un talent indéniable, a dit Fox, le gagnant du trophée Norris en 2021. Quand il joue avec confiance, ça devient dangereux. Il est gros, grand et rapide. J’aime le regarder jouer. Il est déjà un immense morceau de notre casse-tête. Ce n’est rien de nouveau pour nous. Il a un potentiel illimité. »

« K’Andre reste encore jeune à 22 ans, mais il joue avec déjà beaucoup de confiance, a renchéri le centre Vincent Trocheck. Il a de belles habiletés et un grand talent. De notre équipe, il est probablement le patineur le plus rapide avec Chris Kreider. Je jouais contre lui l’an dernier avec les Hurricanes et je n’aimais pas ça. Je pouvais voir qu’il était pour devenir un défenseur spécial dans la LNH. »

Getty Images via AFP

Plus offensif

À 6 pi 5 po et 215 lb, Miller est pas mal la définition du grand et gros défenseur. Mais il ne l’est pas juste au niveau du physique. Le choix de premier tour des Rangers en 2018 (22e au total) a aussi le talent pour s’établir comme l’un des arrières les plus dominants de la LNH.

« K’Andre est incroyable, a noté Gerard Gallant, l’entraîneur en chef. Il a très bien joué pour nous l’an dernier, mais il a pris un pas de plus dans son développement. Il est un bon défenseur, mais aussi un bon jeune homme. Il joue bien, il joue avec cœur. »

Le pas de plus se ressent sur le plan offensif. À sa deuxième saison complète l’an dernier avec les Rangers, l’Américain a obtenu 20 points (7 buts, 13 passes) en 82 matchs. Il avait aussi récolté 7 points (2 buts, 5 passes) en 20 rencontres en séries.

Cette saison, Miller a des chiffres encore plus impressionnants avec 23 points (5 buts, 18 passes) en 43 matchs.

Une fois le départ des collègues de New York, il a expliqué son ascension offensive avec le représentant du Journal.

« Je savais que je pouvais le faire, mais j’avais besoin d’y croire tous les jours, a-t-il répliqué. Je voulais m’améliorer dans toutes les facettes de mon jeu, dont offensivement. Je souhaitais aussi gagner encore plus la confiance de mes coéquipiers. J’avais besoin de savoir qu’ils pouvaient compter sur moi comme une arme offensive également. J’ai la chance de jouer pour une très bonne équipe. Il y a de bons joueurs ici et j’en profite. »

AFP

L’aide de Trouba

À New York, les Rangers reçoivent des critiques pour le développement de gros choix au repêchage comme Alexis Lafrenière (1er en 2020), Kaapo Kakko (2e en 2019) et Vitali Kravtsov (9e en 2018). Les trois attaquants n’ont toujours pas pris leur envol dans la LNH même si Kakko montre des signes intéressants depuis quelques semaines.

À la ligne bleue, Miller représente toutefois un exemple de bon développement. Il n’a pas fait le saut immédiatement dans la LNH, restant deux saisons avec les Badgers du Wisconsin dans la NCAA après son repêchage en 2018.

Une fois dans la « Grosse Pomme », Miller a reçu l’aide d’un coéquipier à la ligne bleue, Jacob Trouba.

« Je n’ai pas un seul joueur, mais mon plus grand modèle reste Troubs (Jacob Trouba), a expliqué Miller. Il m’a pris sous son aile depuis mes débuts à New York. Il est toujours là pour me guider et me conseiller. Ce n’est pas pour rien qu’il est notre capitaine. »