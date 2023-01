Le mari de la policière au centre d'un scandale sexuel reste à ses côtés

Le mari de la policière du Tennessee licenciée pour avoir eu des relations sexuelles avec six de ses collègues reste à ses côtés, rapporte le Daily Mail vendredi.

«Je ne sais pas comment il fait, il est plus un homme que moi, mais il essaie de sauver son mariage», a déclaré au média Chad Partin le patron de Jedidiah Hall, shérif du comté de Coffee.

L'épouse de Jedidiah, la policière Maegan Hall, a été licenciée après que des allégations aient révélé qu'elle avait eu des relations sexuelles avec des collègues, qu'elle leur avait envoyé des photos dénudées, qu'elle avait enlevé son haut lors d'une fête dans un jacuzzi sur le thème «Girls Gone Wild» et qu'elle avait fait une fellation à deux collègues pendant le service.

Selon l'enquête interne menée le mois dernier, les relations sexuelles ont également conduit au licenciement du sergent Lewis Powell, de l'agent Juan Lugo, du sergent Ty McGowan et du détective Seneca Shields.

Les officiers Patrick Magliocco et Larry Holladay, qui auraient également eu des ébats avec Maegan Hall, ont quant à eux conservé leur emploi, mais ont été suspendus.

Selon M. Partin, l'ancien garde-forestier avait suivi une formation pour un emploi dans la Tennessee Highway Patrol, mais s'est retiré après que les allégations contre sa femme ont été rendues publiques. Il est depuis devenu adjoint dans le comté de Coffee.

«Je lui ai proposé et offert toutes les ressources dont il a besoin. Et tout ce qu'il dit, c'est : "Je veux juste travailler pour les citoyens du comté de Coffee et j'aime ce que je fais"», a déclaré M. Partin.

Avec les informations du New York Post.