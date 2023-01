Le mont Royal, comme on le connaît, a bien failli ne jamais exister

Que serait Montréal sans son mont Royal ? Je veux dire : sans le parc qui recouvre une bonne partie de son mont Royal ? Parce que ce parc aurait pu ne jamais exister !

Comme dans maintes autres grandes villes, cette montagnette qui jouxte aujourd’hui ce qui est le centre-ville aurait très bien pu se laisser manger intégralement par la métastase immobilière, toujours avide de nouveaux terrains à gruger.

Imaginez une seconde un mont Royal complètement construit qui se diviserait entre Outremont, Westmount et les cimetières : on ne parlerait pas du mont Royal avec amour, mais de la section huppée de la ville, car les riches adorent se jucher plus haut que les autres !

Jacques Cartier

Sans cette montagne où Jacques Cartier crut apercevoir le passage vers la Chine et ses précieuses épices, lorsqu’il vit au loin des rapides qui blanchissaient l’eau, cette partie de Montréal ne s’appellerait pas « Lachine ».

Toutes les modes américaines ne sont pas mauvaises. La nouvelle manie des grands parcs dans les grandes villes, par exemple le parc central de New York, au 19e siècle, a heureusement contaminé l’esprit des décideurs municipaux de la principale métropole canadienne.

Photo fournie par le Musée McCord

Au début des années 1850, un conseiller municipal visionnaire, Alexander Allan Stevenson, propose de décréter la montagne zone protégée, ce qui ne fait pas l’unanimité. Cependant, un promoteur un peu trop vite en affaires, au début des années 1860, s’attaque à d’innombrables arbres sur « ses » terrains, et c’est le scandale !

Les Montréalais aiment cette montagne verte au milieu de la ville et ils n’entendent pas laisser une poignée de possédants l’accaparer !

Forte du sentiment populaire, la Ville se porte acquéreur des terrains nécessaires pour éviter d’autres coupes fâcheuses.

Les rachats se montent à plus d’un million de dollars, une fortune pour l’époque !

Le modèle de Central Park

Je vous ai parlé du Central Park de New York, plus tôt. Eh bien, nos dirigeants montréalais ne se creuseront pas longtemps les méninges pour trouver à qui confier le mandat de faire de leurs terres municipales un parc en bonne et due forme : ils vont embaucher l’architecte paysagiste Frederick Law Olmsted, celui-là même qui a conçu Central Park.

Le parc du Mont-Royal a donc le même « père » que Central Park, qui est pour ainsi dire son grand frère !

Les deux grands cimetières, où dorment un million de morts, ajoutent encore au parc une superficie de tranquillité.

Le rapport à la montagne a beaucoup changé depuis la création du parc. Initialement, ce lieu était, pour plusieurs, la seule « nature » à laquelle ils avaient accès.

Photo fournie par le Musée McCord

C’est là qu’on faisait de la raquette et du ski de fond. Certains privilégiés avaient des chalets près de la Rivière-des-Prairies,­­­ d’autres plus riches encore avaient des domaines dans les Laurentides, mais tout le monde, même les gens les plus humbles, pouvait profiter des joies du plein air grâce à ce parc qui a le luxe de surplomber la ville. Le seul édifice qui dépasse son sommet, et qui est ainsi le plus élevé de Montréal, c’est l’Oratoire !

Puisque le parc du Mont-Royal a été officiellement inauguré en 1876, ce dernier fêtera dans trois ans ses 150 ans d’existence !

Quant à la croix illuminée qui coiffe la montagne, contrairement à ce que certains s’imaginent, elle ne date pas de la fondation.

C’est un legs de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui l’a fait construire en 1924, il y aura un siècle l’an prochain.

Avec ma grand-mère

Lorsque j’avais environ 6 ans, ma grand-mère me sortait dans ce cette nature sur la montagne. Nous y allions en tramway, bien sûr.

J’ai été émerveillé par les cygnes, que je nourrissais, et par le chant des grenouilles aux abords du lac des castors. J’ai eu peur, mais c’était une peur enivrante empreinte de joie, en descendant l’immense glissade de glace en traîneau.

« De ce côté-ci, ce sont les riches Anglais, et de ce côté-là, les riches Canadiens français », me disait mon aïeule, en désignant Westmount et Outremont, tandis que nous cheminions sur la montagne.

Heureusement, celle-ci ne se résume pas à ces deux agglomérations de privilégiés ! Montréal a « son » parc, dont tout le monde profite, les visiteurs comme les résidants.