Les bonnes nouvelles sont les bienvenues

ORCHARD PARK, NY | À l’aube du début des séries éliminatoires, le casier de Damar Hamlin dans le vestiaire des Bills demeure bien sûr inoccupé, à part par ses effets personnels, puis quelques paquets et cadeaux qui l’attendent. Aucun doute possible toutefois, car sa présence est palpable.

À Buffalo comme autour du Highmark Stadium à Orchard Park, les affiches ornées du numéro 3 et du message « Love for Damar » pullulent toujours.

Dans une communauté aussi serrée et rassemblée autour de son équipe avant son duel éliminatoire face aux Dolphins dimanche, un incident troublant comme celui qu’a vécu Hamlin a touché la population droit au cœur.

Poids en moins

L’effet est multiplié dans le vestiaire des Bills, qui ont partagé le quotidien de Hamlin pendant plusieurs mois avant qu’il n’ait eu à se battre pour déjouer les plans de la Faucheuse.

Plus tôt cette semaine, Hamlin a obtenu son congé de l’hôpital de Cincinnati, puis de celui de Buffalo, afin de rentrer à la maison. Ses coéquipiers ont pu ainsi se délester d’un énorme poids avant d’entamer les séries.

« C’est un bon feeling de savoir que Damar est de retour à la maison avec ses parents. Maintenant, comme son père nous l’a souvent répété, c’est le temps de faire notre travail », a mentionné l’entraîneur-chef Sean McDermott, en conférence de presse.

« D-Ham est à la maison, on peut maintenant travailler sans stress. Toutes nos énergies sont maintenant sur le match », s’est pour sa part réjoui le bloqueur Dion Dawkins.

Ambiance légère

Dimanche dernier, au dernier match de la saison régulière face aux Patriots, Nyheim Hines a fait trembler le stade quand il a retourné le botté d’envoi initial pour un touché, avant de refaire le coup au troisième quart.

Quand Le Journal est allé le voir à son casier vendredi, le héros du moment n’a pas caché que c’était le jour et la nuit en matière d’ambiance au sein de l’équipe depuis les derniers jours.

« Ça nous a vraiment aidés d’avoir de bonnes nouvelles encore cette semaine. Tout ce fardeau nous quitte de plus en plus en sachant qu’il redevient lui-même », a souri l’ancien des Colts.

« Quand nous sommes revenus de Cincinnati, c’était tellement lourd. Avant d’être ici, j’ai été dans le vestiaire d’une équipe qui a raté les séries au dernier moment ou d’une équipe qui s’est fait sortir en séries et je n’ai jamais vécu un tel silence. Nous sommes super motivés à l’idée de savoir Damar en santé et à la maison », a-t-il ajouté.

Transportés par l’émotion

Maintenant que tous les souhaits concernant Hamlin ont été exaucés, les Bills estiment que la vague d’émotions vécues pourrait transporter l’équipe.

« De l’extérieur, les gens ne réalisent pas qu’avant d’être des joueurs, nous sommes des humains. L’émotion et le momentum peuvent nous faire gagner beaucoup de matchs », a lancé Hines.

Cette saison, la ville de Buffalo en a pris pour son rhume. Bien avant le cas Hamlin, la communauté a été marquée par une tuerie à caractère racial. À la fin de décembre, une tempête de neige dans la région a aussi entraîné au moins 39 décès.

« Si une équipe a été éprouvée par les épreuves cette saison, c’est bien la nôtre », a noté le maraudeur Dean Marlowe.

« Ça démontre tout le caractère de notre organisation, de haut en bas. On joue les uns pour les autres et on ne veut pas se laisser tomber. »

Les Bills n’ont jamais remporté le Super Bowl et n’ont pas pris part au grand match depuis la saison de 1993. Voilà un baume qui apaiserait bien des plaies.

ESPOIRS D’UN SUPER BOWL

Josh Allen prudent

Grands favoris en début de saison pour remporter le Super Bowl, les Bills n’ont rien fait pour diminuer les attentes cette saison en présentant un dossier de 13 victoires et trois revers. Les attentes à Buffalo n’ont pas été si grandes depuis le début des années 1990, période la plus glorieuse de la franchise. Le quart-arrière Josh Allen garde la tête froide malgré tout. « On ne peut pas se laisser distraire par les attentes extérieures. Comme équipe, à l’interne, nous savons quels sont nos objectifs et ils sont encore accessibles devant nous. Tout commence face aux Dolphins. Bien sûr que le Super Bowl est notre but ultime, mais en ce moment, notre seul objectif, c’est dimanche à 13 h », a-t-il dit.

PREMIÈRE ÉQUIPE D’ÉTOILES

Matt Milano honoré

Pendant l’entraînement des Bills, les joueurs s’étant taillé une place parmi les équipes d’étoiles de la NFL ont été dévoilés. Le secondeur des Bills Matt Milano s’est retrouvé pour une première fois au sein de la première constellation. Il fallait voir le bonheur dans le visage des joueurs lorsqu’ils ont regagné le vestiaire et qu’ils ont pris connaissance de la nouvelle. À grands cris de « Lanooooooooo », plusieurs ont défilé à son casier pour le féliciter. L’ailier défensif A. J. Epenesa a même fait le bouffon en l’implorant d’autographier son chandail. Il y a des vestiaires enjoués et il y a celui des Bills. Cette équipe semble particulièrement unie.

TROISIÈME DUEL FACE AUX DOLPHINS

Comme un rendez-vous galant...

Puisque les Bills et les Dolphins sont des rivaux de division, ils se sont déjà croisés deux fois cette saison, en se séparant les honneurs des matchs. Ce troisième duel sans lendemain déterminera qui passe à la ronde éliminatoire suivante et le bloqueur Dion Dawkins s’est servi du contexte pour tracer une comparaison colorée entre la rivalité et... un rendez-vous galant. « Quand tu te retrouves en rendez-vous avec quelqu’un pour une troisième fois, tu devrais connaître ce qu’il ou elle aime. C’est l’étape ou tu dois savoir si cette personne préfère boire un Lemon Drop ou un Shirley Temple. Ce sera notre troisième “date”, vous voyez ? J’espère qu’on pourra les ramener à la maison », a-t-il lancé, dans une analogie juste assez explicite.