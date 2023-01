Les dépenses invraisemblables de Jair Bolsonaro

Près de 30 000 dollars dans un modeste restaurant, plus de 14 500 dollars dans une boulangerie le lendemain du mariage de son fils : la levée du secret sur les dépenses de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a mis au jour des frais invraisemblables.

Les relevés de compte de la carte de crédit présidentielle sur ses quatre années de mandat (2019-2022) ont été publiés sur un site en ligne officiel du gouvernement de gauche de Luiz Inacio Lula da Silva, son successeur, qui a commencé à lever un secret imposé pour 100 ans par son prédécesseur d'extrême droite sur des milliers de documents officiels.

Au total, 27,6 millions de réais (plus de 7 millions de dollars au taux de change actuel) ont été dépensés avec cette carte, utilisée par 21 personnes de son équipe.

Si l'on prend en compte les montants corrigés de l'inflation, ces dépenses sont presque deux fois moindres que celles du premier mandat de Lula (2003-2006). Mais dans le cas de ce dernier, elles concernaient surtout des coûts d'hébergement pour des voyages à l'étranger.

Ce qui n'est pas le cas de Jair Bolsonaro, qui en outre s'était targué à plusieurs reprises au cours de son mandat de ne pas avoir déboursé «un seul centime» avec la carte de crédit présidentielle, contrairement à ses prédécesseurs.

Révélations en cascade

Le site internet d'informations Uol a par exemple relevé qu'1,2 million de réais (environ 315 000 dollars) avaient été dépensés au cours des 28 jours de vacances de fin d'année officielles de l'ex-chef de l'Etat en 2019, 2020 et 2021.

Un paiement de plus de 71 000 réais (plus de 18 000 dollars) a par exemple été effectué le 2 janvier 2022 dans une station-service de l'Etat de Santa Catarina (sud), où M. Bolsonaro avait suscité un tollé en faisant du jet-ski pendant que de terribles inondations touchaient plusieurs régions de son pays.

La carte de crédit présidentielle a également servi à payer 1,46 million de réais (plus de 380 000 dollars) en quatre ans dans un hôtel de luxe de Guaruja, une station balnéaire près de Sao Paulo (sud-est). Selon le site en ligne G1, cet hôtel hébergeait des membres de son équipe pendant qu'il séjournait dans un complexe militaire.

30 000 dollars dans un modeste restaurant

La plus grosse dépense en alimentation est également celle qui pose le plus de questions : 109 266 réais (près de 30 000 dollars) déboursés en une seule fois dans un modeste restaurant de Boa Vista, dans l'Etat amazonien de Roraima (nord). De quoi commander plus de 2000 fois le plat le plus cher, du poulet rôti avec de la farine de manioc, au prix modique de 50 réais (13 dollars).

La carte de crédit présidentielle a également servi à payer plus de 362 000 réais (95 000 dollars) en quatre ans dans une boulangerie de Rio de Janeiro, dont 55 000 en une fois le lendemain du mariage de son fils Eduardo et 33 000 la veille d'un cortège à moto organisé par ses sympathisants dans les rues de cette ville.

Au total, 8600 réais (plus de 2200 dollars) ont été dépensés chez des marchands de glaces, soit 62 achats dans cinq établissements.