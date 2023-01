Les Huskies dressés par les Saguenéens

Les Huskies de Rouyn-Noranda sont débarqués au Saguenay dans l’optique de briser l’élan des Saguenéens de Chicoutimi. Toutefois, Maxim Massé et Andrei Loshko étaient prêts pour cette première partie d’un programme double.

Les Saguenéens ont eu le dessus sur leurs rivaux 4 à 3 en prolongation dans un match serré et énergique au Centre Georges-Vézina, vendredi soir.

C’est grâce au doublé de Maxim Massé et à l’héroïsme d’Andrei Loshko que les locaux ont pu prolonger leur série victorieuse à quatre.

À la suite d’une savante passe de Massé, Andrei Loshko a joué les héros lors de la période supplémentaire afin d’offrir le gain aux siens. Pour le Biélorusse, il s’agit donc d’un huitième point à ses quatre derniers matchs.

Un bon spectacle

Alors que c’était un premier duel entre les deux formations cette saison, ces dernières ont pris de nombreuses minutes pour s’étudier au cours du premier engagement. En revanche, le premier but de la partie a laissé place à du jeu animé.

Après des filets de Massé et François-James Buteau en deuxième période, l’égalité persistait toujours dans le match. Les favoris de la foule se sont démarqués dès les premiers instants du dernier tiers.

Félix Bédard a donné le ton en comptant un but dans une deuxième joute de suite. Maxim Massé en a rajouté en inscrivant son second but de la rencontre.

Cependant, les Huskies ne se sont pas laissé abattre. Après un but de Daniil Bourash, Tristan Allard a fait mouche alors qu’il restait six secondes au cadran. Loshko a ensuite fait la différence en prolongation.

Chicoutimi en valeur

La progression dans le processus de reconstruction continue de se faire sentir chez les Saguenéens.

Sur la seconde liste des patineurs à jouer en Amérique du Nord du Bureau central de dépistage de la LNH, la franchise chicoutimienne est la plus représentée de la LHJMQ avec quatre de ses joueurs. Matteo Mann (53), Andrei Loshko (104) Emmanuel Vermette (110) et Peteris Bulans (139) ont attiré l’attention de plusieurs dépisteurs.