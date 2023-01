Mélanie Joly s’ouvre sur sa fausse couche

La conciliation travail-famille a été difficile au cours de la dernière année pour Mélanie Joly, qui a fait une fausse couche l’an dernier, et qui est toujours en processus de fécondation in vitro.

C’est un sujet qu’a abordé la ministre des Affaires étrangères, en plus de plusieurs enjeux d’actualité, lors de son passage à l’émission «Le Bilan».

«J’ai pris un bon repos durant le temps des Fêtes parce que j’en avais vraiment besoin, indique-t-elle. Je pense que les femmes en politique, ou qui ont des postes importants et qui se retrouvent dans un moment où la famille est un désir et un rêve, se retrouvent dans une situation difficile.»

La conciliation de ce désir avec les responsabilités de son poste de ministre est un enjeu qui l’habite.

«C’est sûr que je me pose la question à peu près chaque jour si je suis capable de faire les deux, partage-t-elle. Ça anime toujours mes pensées.»

La ministre a d’ailleurs effectué des suivis de ses traitements dans plusieurs pays pendant la dernière année, pour concilier le tout.

Le fait de partager son histoire lui a permis de réaliser à quel point plusieurs personnes sont dans la même situation qu’elle.

«ll y a beaucoup de personnes qui m’ont contactée pour me partager leur histoire, soutient-elle. Ça a fait du bien, parce que souvent quand on est face à une situation négative, on se sent seul et c’est difficile.»

Sommet des «trois amigos»

La ministre s’est aussi exprimée au sujet de la rencontre des dirigeants du Canada, des États-Unis et du Mexique à Mexico.

La priorité de la ministre est de renforcer les liens entre les trois pays en période d’instabilité avec la Russie et la Chine, notamment.

«Il y a une opportunité pour le continent d’être plus intégré, affirme Mme Joly. Présentement on veut avoir une économie qui fait en sorte qu’on a une sécurité au sein du continent nord-américain. En tant que Canada, on doit s’assurer d’aller chercher notre part du gâteau et faire en sorte qu’on soit compétitif dans l’espace nord-américain.»

Sanctions en Haïti

Au sujet des violences en Haïti, des sanctions ont récemment été imposées par Ottawa à deux anciens ministres haïtiens pour corruption.

«Ces gangs-là sont financés par du monde, dit-elle. Ils sont financés par les élites économiques qu’on sanctionne, et soutenus par les politiciens qu’on sanctionne.»

Mme Joly a également l’intention d’aborder ce sujet avec le Conseil de sécurité de l’ONU.

«Il y a eu une amélioration, mais il y a encore un problème présentement», continue-t-elle.

Voyez l’intégralité de l’entrevue de Mélanie Joly à «Le Bilan» dans la vidéo ci-dessus.