Pénurie de main-d'oeuvre: Castello ferme sa boutique de Place Ste-Foy

La pénurie de main-d’œuvre oblige la boutique de jouets Castello à fermer les portes de sa succursale de Place Ste-Foy, une décision qui a été difficile à prendre pour les propriétaires qui ont tout essayé avant d’en arriver là.

C'est avec le cœur lourd que Marie-France Pageau et son conjoint Marco Larivière ont annoncé sur les médias sociaux récemment la fermeture de cette succursale qui était ouverte depuis 2014.

Ils concentreront leurs efforts aux succursales de L’Ancienne-Lorette et de Montréal.

«Ce n’est pas parce qu’on n’a pas mis d’annonces. J’ai même embauché un chasseur de tête. Ç’en est rendu ridicule. Si je dois concentrer mes employés à un endroit, je vais choisir les succursales qui fonctionnent le plus», a affirmé Mme Pageau en entrevue avec Le Journal.

Les 14 et 15 janvier, Castello tiendra une vente de fermeture à sa boutique de Place Ste-Foy où des rabais de 20% à 70% seront offerts sur tout en magasin.

Pour des raisons qui sont hors de son contrôle, l’entreprise a perdu des employés clés au cours des derniers mois, ce qui a accentué le manque de personnel qui était déjà présent.

«Il y a un nombre d’heures que les gens sont prêts à travailler. Dans mon temps, on travaillait du jeudi au dimanche. Maintenant, ce n’est plus ça.»

Le manque de disponibilités oblige des commerces de détail à fermer pendant les heures d’ouverture des centres commerciaux, un phénomène qui s’est accentué avec la pandémie.

«Étant dans l'impossibilité d'ouvrir cette succursale en semaine, avec un minimum d'heures acceptables, il n'est plus rentable de rester ouvert du tout», a fait part Mme Pageau sur les réseaux sociaux.

Chasseur de tête

Castello a eu recours à un chasseur de tête à deux reprises pour combler des postes clés, mais cette initiative n’a pas donné les résultats espérés.

«Tous les commerces cherchent des employés. Il y a certains postes qu’on n’a pas de misère à combler, mais trouver des gens pour occuper des postes au service à la clientèle, ça c’est extrêmement difficile.»

«Les gens ne veulent plus travailler avec le public. Si on cherche quelqu’un pour faire de l’emballage, je n’aurais pas de misère. Si je cherche des gens qui vont parler à monsieur et madame Tout-le-monde et leur donner des conseils, ils ne veulent pas ou ils veulent gagner 30$ de l’heure.»

«Les restaurants et le commerce de détail, c’est eux qui en arrachent le plus, car on ne peut pas donner 25$ de l’heure à tout le monde», a-t-elle ajouté.

Amazon

Au cours de la dernière année, Castello a réalisé plus de ventes sur Amazon, au Canada et aux États-Unis, et sur le site de Walmart, que dans sa boutique de Place Ste-Foy.

«Nous pleurons aujourd'hui, mais nous retrousserons nos manches demain pour faire avancer l'entreprise», a ajouté Mme Pageau sur Facebook récoltant des dizaines de messages d’encouragement de la part de la clientèle.

La première boutique Castello a ouvert ses portes à Lévis, en 2008. C’est ce même magasin qui a fermé ses portes et qui a déménagé à Place Ste-Foy en 2014. Un deuxième magasin a vu le jour en 2011, à L’Ancienne-Lorette, et à Montréal en 2019.