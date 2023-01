Pleins feux sur Québec: événements partenaires du Carnaval de Québec

Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, a dévoilé hier les Événements partenaires qui viendront compléter sa programmation pour la 69e présentation. Poursuivant sa mission d’être rassembleur, tout en brisant les conventions, le Carnaval s’allie à plus de 30 partenaires afin de propulser les événements locaux durant la période carnavalesque. La programmation se déploiera aux quatre coins de la Ville de Québec, à l’île d’Orléans et à Lévis. Il y en aura pour tous les goûts avec une panoplie d’activités familiales, ludiques, culturelles, sportives, gastronomiques, festives, et même pour les célibataires! Pour tous les détails, rendez-vous au carnaval.qc.ca. Le Carnaval de Québec aura lieu du 3 au 12 février 2023.