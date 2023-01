Pleins feux sur Québec: planifiez votre dose d’hiver dans La Jacques-Cartier!

Après une bonne bordée de neige, dans la forêt illuminée par la blancheur de l’hiver, allez skier, patiner, glisser, marcher, relaxer et ... bien manger! La Jacques-Cartier est une vaste région située à 20 minutes du centre-ville de Québec. Découvrez toute son étendue de Sainte-Brigitte-de-Laval à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en passant par Stoneham et Lac-Beauport. Pour prolonger l’escapade, trouvez un hébergement en nature qui vous ressemble. Que ce soit en camping d’hiver, en chalet, dans un logis insolite ou dans un hôtel tout confort, vous profiterez pleinement de votre séjour et de tout ce qu’il y a à faire à proximité. Le plaisir sera au rendez-vous et en abondance, comme la neige! Visitez jacques-cartier.com