Refuges du Québec: les adoptions sont à la hausse

Les adoptions sont à la hausse dans plusieurs refuges du Québec, y compris à la SPA de l’Estrie, où 2000 animaux ont été adoptés en 2022, toutes catégories confondues.

• À lire aussi: Refuge pour animaux: la Ville de Québec ouverte à faire plus pour la SPA

• À lire aussi: Une augmentation des adoptions d'animaux qui n’est pas bon signe

Il s’agit d’une augmentation de 19% des adoptions, si on compare ces données à l’année 2021, a expliqué la porte-parole de l’organisme, Alexane Bégin. Cette hausse des adoptions s'observe chez tous les types d'animaux, mais particulièrement chez les chiens, où le refuge enregistre une augmentation de 38% des adoptions.

Ces statistiques peuvent sembler positives à première vue, mais elles cachent une problématique bien plus grande.

«Ça signifie également qu’on a eu davantage d’admission au refuge, fait valoir Alexane Bégin. [...] Dans les années précédentes, on avait des périodes qu’on pouvait qualifier de plus basses, moins achalandées. Cette tendance a été complètement effacée dans la dernière année. On remarque que les admissions sont en hausse tout au long de l’année, et les capacités d’accueil ne semblent pas vouloir baisser.»

Sans avoir de statistiques précises, la SPA des Cantons, à Granby, observe également une hausse des adoptions et des admissions d’animaux.

«Ce qu’on a constaté, l’équipe, c’est que les gens sont moins tolérants. Ils voudraient un chien parfait du jour au lendemain. Il y a une très grande exigence des adoptants à ce niveau-là», a expliqué la directrice générale, Anik Filion.

L'inflation peut également jouer un rôle pour certaines familles qui n'ont plus les moyens financiers de prendre soin de leur animal. La SPA des Cantons a trouvé une solution pour prévenir de possibles abandons, en instaurant une section «Donnez au suivant», où il est possible, pour certaines personnes ayant des revenus limités, de se procurer des produits pour animaux gratuitement.

La sensibilisation reste la clé, tant à la SPA de l’Estrie qu’à la SPA des Cantons, qui rappellent qu’une adoption est un engagement à vie qui implique des coûts et du temps.